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27.09.2021 14:25

В Краснодаре состоялся первый квартирный аукцион

В жилом комплексе Development-Plaza от "Девелопмент-Юг" прошел первый в городе аукцион по продаже квартир. Мероприятие посетили более 200 человек - участники аукциона, гости, партнеры корпорации.
Фото: Пресс-службой "Девелопмент-Юг" Фото: Пресс-службой "Девелопмент-Юг"
Фото: Пресс-службой "Девелопмент-Юг"

На торги было выставлено шесть эксклюзивных видовых квартир и одно машино-место. Гости мероприятия посетили экскурсию по демо-этажу, на котором менеджеры отдела продаж "Девелопмент-Юг" рассказали о каждой квартире, которая участвовала в торгах.

На аукционе была представлена выставка современного искусства. Гости могли не только посмотреть картины, но и приобрести их в свою коллекцию. Все квартиры и машино-место в подземном паркинге проданы.

Покупатели новой трехкомнатной евроквартиры Александр и Екатерина поделились впечатлениями: "Нам нужна была квартира в лучшем ЖК Краснодара. Объектов такого класса в городе немного, мы искали квартиру с хорошим видом. Наша квартира находится на 15-м этаже и из нее открывается действительно прекрасная панорама. Мы очень довольны покупкой".

Также в рамках мероприятия прошла благотворительная акция. На ней "Девелопмент-Юг" разыграл пять дополнительных лотов от партнеров и собрал 250 000 рублей на лечение Кати Быстровой из Армавира. В 2020 году девочка упала с восьмого этажа и чудом осталась жива. Сейчас она проходит лечение в клинике, стоимость одного курса - 500 000 рублей. У семьи не было средств для продолжения реабилитации, поэтому фонд "Край добра" организовал сбор.

Компания "Девелопмент-Юг" благодарит всех гостей и участников аукциона и поздравляет собственников квартир в Development-Plaza с покупкой.

Сегодня корпорация "Девелопмент-Юг" работает в восьми городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Батайск, Астрахань, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород и Екатеринбург. В ближайшей перспективе в стратегии развития застройщика планируется еще несколько новых регионов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Девелопмент-Юг"

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