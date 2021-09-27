В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку

В Белогорске, в крымском сафари-парке "Тайган", тигр откусил палец годовалому ребенку, которого мать поднесла слишком близко к зверям. По факту ЧП прокуратура и СК Крыма начали проверку - сообщили пресс-службы ведомств.

Инцидент произошел накануне. 22-летняя жительница Краснодара приехала в парк львов со своим годовалым малышом и пренебрегла требованиями безопасности: она перенесла ребенка за дальнее защитное ограждение, чтобы оказаться поближе к хищникам. Но забава закончилась трагически. В результате врачам пришлось ампутировать палец на руке ребенка.

- Младенец госпитализирован в республиканское учреждение здравоохранения, где ему оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в прокуратуре. - Во время проверки прокуратура установит все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных.

Оценят правоохранители и действия родителей малыша, состояние которого врачи сейчас оценивают как удовлетворительное.