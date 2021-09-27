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27.09.2021 14:01
Рубрика: Происшествия

В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Белогорске, в крымском сафари-парке "Тайган", тигр откусил палец годовалому ребенку, которого мать поднесла слишком близко к зверям. По факту ЧП прокуратура и СК Крыма начали проверку - сообщили пресс-службы ведомств.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Прокуратура Крыма нашла нарушения в зоопарке, где пострадал ребенок

Инцидент произошел накануне. 22-летняя жительница Краснодара приехала в парк львов со своим годовалым малышом и пренебрегла требованиями безопасности: она перенесла ребенка за дальнее защитное ограждение, чтобы оказаться поближе к хищникам. Но забава закончилась трагически. В результате врачам пришлось ампутировать палец на руке ребенка.

- Младенец госпитализирован в республиканское учреждение здравоохранения, где ему оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в прокуратуре. - Во время проверки прокуратура установит все обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных.

Оценят правоохранители и действия родителей малыша, состояние которого врачи сейчас оценивают как удовлетворительное.

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