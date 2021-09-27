Житель Кубани за убийство жены и ее сына получил 24 года колонии

На Кубани завершили рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя за убийство жены и ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как выяснилось, фигурант, проживая вместе со своей супругой в доме на улице Горького в станице Павловской, 25 ноября 2020 года из-за конфликта нанес ей не менее 13 ударов туристическим ножом в область жизненно важных органов. От полученных ранений женщина 1950 года рождения скончалась на месте.

Потом подсудимый вооружился гладкоствольным двуствольным охотничьим ружьем и, зарядив его, на автомобиле отправился к дому, в котором проживал младший сын погибшей, чтобы его убить. Но подъехавшего к дому с ружьем увидела невестка и предупредила мужа об опасности. Женщина попыталась закрыть входную дверь, однако он, вставив дуло ружья в дверную щель, выстрелил, попав ей в руку и ранив ее. Вместе с супругом им удалось закрыть дверь, несмотря на то, что подсудимый еще раз выстрелил в их сторону, но не попал.

Получив отпор, фигурант сел в машину и направился к дому старшего сына своей супруги. 44-летний мужчина оказал ему сопротивление, пытаясь отнять у него ружье, но обидчик вытащил из машины нож нанес и не менее семи ударов в жизненно- важные органы, от которых мужчина скончался на месте.

Фигурант сел в машину и попытался скрыться, но его автомобиль заблокировали сотрудники полиции. Подсудимый направил заряженное ружье в сторону полицейского, угрожая выстрелом, но был обезврежен и задержан.

"Расследование проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю, - говорится в сообщении. - Назначенной судом судебно-психиатрической экспертизой, проведенной в исследовательском центре психиатрии имени Сербского, подсудимый признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В судебном заседании он частично признал вину и раскаялся в содеянном. Мотивом совершенных преступлений назвал безразличие по отношению к нему со стороны семьи. В последнем слове он заявил, что сожалеет о произошедшем и просит суд не наказывать его слишком строго".

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.