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27.09.2021 14:36
Рубрика: Экономика

Два региона решили потратить инфраструктурные кредиты на метро

Текст: Марина Трубилина
Инфраструктурные кредиты в Челябинске и Красноярске будут потрачены, в первую очередь, на строительство метро. Об этом рассказал в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Регионы сами принимают решения, на что потратить инфраструктурные кредиты, рассказал Хуснуллин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Челябинск, Красноярск приняли решения, что нужно потратить, в первую очередь, на метро. Тем более что у них было построено метро и там стоял вопрос - то ли консервировать за огромные деньги, то ли продолжать", - сказал он.

В Челябинске найден вариант построить не столько метро, сколько трамвай, который в центре города будет ехать по подземному участку, а в дальнейшем выходить наружу и ехать по земле. "В Красноярске тоже были недостроенные станции, которые надо сейчас достроить", - рассказал вице-премьер.

В Новосибирске также, по словам Хуснуллина, не отказываются от идеи достроить метро. Регион прорабатывает этот проект и просчитывает по деньгам возможность строительства в будущем.

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