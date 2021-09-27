На Ямале связанные с пандемией ограничения продлили до конца года

В Ямало-Ненецком автономно округе режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продлен до конца года. "Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются", - констатирует сегодня пресс-служба правительства.

В частности, жители арктической территории должны носить маски и держать рекомендованную социальную дистанцию в полтора метра. Людям старше 65 лет и имеющим серьезные хронические болезни советуют соблюдать самоизоляцию.

Все прибывающие на Ямал (а в регионе на нефтегазовом промысле, как известно, традиционно трудится большое число вахтовиков из других областей страны) необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за три дня. "Исключение - проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более полугода назад", - уточняет оперштаб.

Также отрицательный результат теста нужно предоставить после выхода из отпуска или после командировки, если она длилась больше пяти дней. В данной категории исключениями являются сотрудники, привитые и перенесшие COVID-19 не более полугода назад.