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27.09.2021 10:21
Рубрика: Общество

На Ямале связанные с пандемией ограничения продлили до конца года

Текст: Татьяна Воробьева

В Ямало-Ненецком автономно округе режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продлен до конца года. "Все ограничения, действующие в регионе, сохраняются", - констатирует сегодня пресс-служба правительства.

В Тюменской области режим ограничений продлили до конца октября

В частности, жители арктической территории должны носить маски и держать рекомендованную социальную дистанцию в полтора метра. Людям старше 65 лет и имеющим серьезные хронические болезни советуют соблюдать самоизоляцию.

Все прибывающие на Ямал (а в регионе на нефтегазовом промысле, как известно, традиционно трудится большое число вахтовиков из других областей страны) необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за три дня. "Исключение - проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более полугода назад", - уточняет оперштаб.

Также отрицательный результат теста нужно предоставить после выхода из отпуска или после командировки, если она длилась больше пяти дней. В данной категории исключениями являются сотрудники, привитые и перенесшие COVID-19 не более полугода назад.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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