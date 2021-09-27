На Урале объявили экстренное предупреждение из-за метелей

В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды, снегопады и гололед. Отдельные порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

- По данным гидрометцентра ночью и днем 28 сентября в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами очень сильные, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Также возможен гололед и налипание мокрого снега на провода. Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на линиях электропередачи, и увеличение числа ДТП.

Уже в среду, по прогнозам, ветер должен стихнуть. Осадки прогнозируются как умеренные и небольшие.