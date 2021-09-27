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27.09.2021 09:35
Рубрика: Экономика

Названы самые недорогие варианты для путешествий по России в октябре

Текст: Екатерина Призова

Аналитики назвали самые недорогие варианты для путешествий по России в грядущем октябре. Изучили цены билетов на авиатранспорт и на поезда.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На каких курортах туристы потратили больше денег этим летом

Так, по данным сервиса OneTwoTrip, которые приводит ТАСС, для жителей столицы самый дешевый вариант перелета в Краснодар, Уфу и Минеральные Воды - стоимость их начинается от тысячи рублей. На пятьдесят рублей дороже стоит добраться самолетом до Санкт-Петербурга, а доплатив еще сотню можно купить билет в Анапу. В Сочи и Махачкалу улететь стоит от 1500 рублей, в Калининград - дороже на пятьдесят рублей.

Из Санкт-Петербурга самый экономичный вариант - билет в Москву, стоящий от тысячи рублей. Приемлемая цена на перелеты до Калуги (1580 рублей) и Воронежа (1610 рублей). Возможность насладиться видами Калининграда обойдется чуть дороже - билеты на самолет стоят от 1780 рублей. Еще выше цена на перелет до Волгограда - от 1930 рублей.

Из курортного Сочи в не менее курортные Минеральные Воды можно улететь за 1300 рублей. Из Екатеринбурга самые недорогие авиабилеты в Уфу - от 1320 рублей.

Что касается путешествий по железной дороге, то в октябре самыми популярными городами в этой категории стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Некоторые варианты очень недорогие и доступные любому: например, из Краснодара до Сочи можно доехать за 500 рублей, из Москвы до Нижнего Новгорода стоимость билетов начинается от 650 рублей, а до Санкт-Петербурга - от 860. Всего за тысячу можно добраться под стук колес из Москвы до Казани.

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