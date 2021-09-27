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27.09.2021 12:18
Рубрика: Общество

Ученые оценили эффективность удаленной работы

Текст: Михаил Пинкус
В Южно-Уральском госуниверситете проанализировали новые тренды по переводу коллективов на удаленный режим работы и пришли к выводу, что даже после завершения пандемии новые методы организации труда окажутся востребованными во многих странах мира. Результаты исследования опубликованы в научном журнале International "Journal of Entrepreneurship".

В частности, исследовательская группа отмечает, что в рабочем процессе за полтора года пандемии не зафиксированы негативные изменения, связанные с уходом работников на удаленку.

Фото: iStock
Японская фирма запретила сотрудникам курить в рабочее время даже на удаленке

- До пандемии COVID-19 работодатели неохотно переходили на дистанционные методы управления из-за боязни проблем с организацией рабочего процесса и контроля за производительностью сотрудников, - пояснила профессор, сотрудник Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Мирьяна Радович-Маркович. - Однако новая реальность внесла коррективы в сформировавшиеся уклады. Это демонстрируют исследования наших зарубежных коллег, статистика европейских стран и развивающихся экономик, данные Всемирного Банка.

К примеру, 88 процентов японских компаний уже перешли на дистанционную работу и готовы продолжать ее после пандемии. Там сейчас активно работают над созданием удаленной корпоративной культуры. В Западной Европе, например, в Балканских странах, главную роль отводят личным достижениям сотрудников и внедрению инноваций, поэтому работодатели охотно приняли дистанционный формат. И эти изменения в сознании ученые считают тенденцией будущего.

Для укоренения новых методов организации труда есть и объективные причины, связанные ростом цен на недвижимость. Даже крупные корпорации серьезно задумываются прежде чем открывать новые офисы. А удаленка позволяет избежать этих затрат.

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В свою очередь опасения о потере управляемости и ослаблении контроля за рабочими процессами не подтвердились. В высокоорганизованных командах введены утренние и вечерние видеоселекторы, обеспечена постоянная коммуникация между всеми членами коллектива, размывая возникшие с появлением дистанта границы. Более того, удаленная работа привела к четкому разделению ролей, тем самым повысив продуктивность команды. Выяснилось, что большинству сотрудников можно доверять индивидуальную работу, требующую дисциплины и ответственности.

Вместе с тем, 77 процентов сотрудников считают, что они гораздо продуктивнее при работе из дома, нежели в офисе. На это влияет гибкое расписание, возможность самостоятельно спланировать свой день и провести его в любом удобном для сотрудника месте.

В ЮУрГУ считают, что результаты исследования помогут росту финансовой устойчивости предприятий. Причем, уже в ближайшее время тенденции к удаленной работе, вероятно, внесут коррективы и в образовательный процесс, формируя необходимые навыки будущих "сотрудников без офиса".

В регионах Общество Наука Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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