В Челябинской области менеджеров завода заподозрили в получении взяток

В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении пяти руководителей структурных подразделений крупного предприятия. Они подозреваются в получении взяток за поставку продукции по заниженным ценам, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, в период с 2017 по начало 2021 года подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций за оказание общего покровительства и поставку продукции по заниженной стоимости, - рассказал представитель ведомства Владимир Шишков. - Для этого руководители подразделений завода вносили в договоры недостоверные сведения о стоимости продукции.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ по Челябинской области. По предварительным данным, причиненный предприятию ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Действия подозреваемых квалифицированы по двум статьям УК РФ - о получении взяток в значительном и крупном размере, и мошенничестве организованной группой. Санкциями этих статей предусмотрено наказание на срок до десяти лет лишения свободы с крупными штрафами.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет об Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Однако официального подтверждения в СК эта информация пока не получила. Не спешат прокомментировать ситуацию и на самом предприятии.

Стоит отметить, что менеджеры УКВЗ уже попадались на хищениях средств родного предприятия. В 2014 году экс-директора завода Павла Абрамова и его заместителя Александра Болотникова поймали на поставках трамвайных вагонов специально учрежденному торговому дому по заниженной цене. Впоследствии, суд вынес решение о взыскании с менеджеров 517 миллионов рублей ущерба, причиненного госкорпорации в ходе преступной деятельности с 2009 по 2013 год.

Не исключено, что после вынесения приговора бывшим топ-менеджерам, их криминальными схемами воспользовались руководители рангом пониже.