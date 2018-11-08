На Урале с осужденных менеджеров Роскосмоса взыскали 234 млн

В Челябинской области судебные приставы взыскали 234 миллиона рублей с бывшего директора Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова Павла Абрамова и его заместителя Александра Болотникова. Пока взыскание наложено только на денежные средства, хранившиеся на счетах топ-менеджеров. Об этом сообщили в четверг в УФССП региона.

- Судебные приставы отдела по особо важным исполнительным производствам перечислили ГКНПЦ имени Н.В. Хруничева все изъятые со счетов денежные средства - более 234 миллионов рублей, - сообщила представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - Впереди - оценка принадлежавшего осужденным имущества и его дальнейшая передача на реализацию.

Как пояснили в ведомстве, исполнительное производство в отношении осужденных было возбуждено в июне этого года. Еще в ходе следствия и судебного разбирательства были арестованы их денежные средства в рублях и валюте, драгоценности, часы, нумизматические монеты. У директора УКВЗ Павла Абрамова под арест также попали также дом площадью 408 квадратных метров и земельный участок площадью в 1744 квадратных метра, у его зама Александра Болотникова - два автомобиля BMW X3.

После приговора суда, оба руководителя отбывают наказание за злоупотребления полномочиями в коммерческой организации и легализацию преступных доходов. Павла Абрамова суд приговорил к восьми лет лишения свободы, а Александру Болотникову - на три года меньше, но с полумиллионным штрафом. Кроме того, постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке 517 миллионов рублей ущерба, нанесенного Роскосмосу в ходе преступной деятельности с 2009 по 2013 год.

Как уже сообщала "РГ", неприятности у директора УКВЗ начались после ЧП при запуске ракеты "РН-Союз", узлы которой проходили испытания на Усть-Катавском заводе. Как выяснилось впоследствии, они были изготовлены силами частной лавочки в гаражных боксах. А УКВЗ, имевший государственную лицензию на производство оборонной продукции, снабдил их необходимыми сопроводительными документами.

Разразившийся скандал стоил Абрамову поста, который он занимал более 11 лет. Руководство космического центра усомнилось в служебном соответствии топ-менеджера, и он был вынужден подать в отставку. Вскоре следствие установило, что управленцы пускали продукцию завода "налево" - поставляли усть-катавские трамваи специально учрежденному в Москве торговому дому по цене ниже себестоимости. Торговый дом в свою очередь перепродавал их конечным потребителям по рыночным расценкам, аккумулируя прибыль на своих счетах. Эту скрытую от Роскосмоса прибыль на сумму свыше полумиллиарда рублей, по версии следствия и поделили два топ-менеджера.