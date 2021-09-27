В Челябинской области в подъезде нашли коробку с младенцем

В городе Коркино Челябинской области в подъезде многоквартирного дома обнаружили коробку с младенцем. Малыша, завернутого в пеленку, ночью нашли жильцы, рассказали в понедельник в ГУ МВД по региону.

- Граждане сообщили о находке в полицию, после этого ребенка доставили в медучреждение, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - Проводится проверка по установлению личности ребенка и всех причастных к происшествию лиц.

Состояние младенца сейчас опасений не вызывает. Однако его родителям может грозить уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Санкцией предусмотрено наказание на срок до одного года лишения свободы.