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27.09.2021 08:52
Рубрика: Культура

В Кургане открыли памятник основателю машиностроения

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
В Городском саду Кургана открыли памятник основателю машиностроения в Зауралье и Западной Сибири, инженеру Сергею Балакшину.
Фото: Валентина Пичурина Фото: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина

С именем Балакшина связывают начало и развитие промышленного производства в регионе. В 1900 году тогда еще никому не известный инженер-механик открыл в деревне Логовушке под Курганом мастерскую, где стали делать оборудование для маслодельной промышленности. Через три года мастерскую перебазировали в город, а затем на ее базе был создан чугуно-меднолитейный механический завод. Это предприятие, на котором с 1905 года стали выпускать водяные турбины по собственным проектам Балакшина, стало первым в Зауралье машиностроительным центром. Курганские гидротурбины знали во всем мире, им отдавали самые высокие награды и премии на международных выставках.

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Увековечить имя выдающегося земляка предложил заслуженный машиностроитель РФ Валерий Бубнов, а воплотила идею в бронзе курганский скульптор Ольга Красношеина. Она изготовила не просто памятник, а целую композицию с глубоким философским смыслом.

- В руках у Сергея Балакшина - необычный элемент, - поясняет скульптор. - Может, это лист бумаги, чертеж или металлическая заготовка, мы не знаем. Элемент здесь выступает как идея, творческая мысль инженера. Мне хотелось запечатлеть в его образе состояние интеллигентного, умного человека в момент созидания. Это памятник не просто выдающейся личности, а науке, культуре, эпохе.

Постамент тоже - с "секретом". Он изготовлен в виде фрагмента гидротурбины - главного изобретения Балакшина. Ступеньки, как вращающиесялопасти, поднимаются и опускаются. Здесь же на постаменте золотыми буквами высечены слова, которые являлись жизненным девизом ученого: "Деньги потерять - немного потерять, честь потерять - много потерять, дух потерять - всё потерять".

- Очень хочется, чтобы к этому памятнику чаще подходила молодежь, - поделился впечатлением исполнительный директор благотворительного фондаБалакшина Алексей Симанов. - Сергей Александрович был патриот. Окончив в Германии политехнический институт, он вернулся на родину. У него было много предложений и соблазнов уехать в другие более процветающие города, но он решил развивать Курган, в котором в то время жило чуть больше 10 тысяч человек, не было освещения, а железная дорога только-только появилась.

Деньги на памятник - 6олее шести миллионов рублей, собирали всем миром. Львиную долю внесли местные предприятия, часть средств поступила от горожан и потомков знаменитого инженера. На открытие монумента из Москвы приехал правнук Сергея Балакшина Константин Карташов.

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