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27.09.2021 04:29
Рубрика: Экономика

Жители Екатеринбурга стали чаще покупать студии и однушки

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
В Свердловской области в первом полугодии было выдано 33,5 тысячи жилищный займов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 45 процентов. Но спустя три месяца после ужесточения условий льготной ипотеки девелоперы фиксируют спад спроса.

- В начале года рынок подогревался ожиданием, что льготная госпрограмма закончится. Тогда можно было взять кредит под шесть процентов годовых. Кроме того, было много дополнительных программ, что позволяло снизить ставку для клиента до 4-5 процентов, даже были предложения под 1,5-2 процента. Сегодня присредних 8,4-8,5, лимитировании тела кредита тремя миллионами рублей и ростом цен на жилье актуальность господдержки снижается, - комментирует руководитель подразделения управления продажами компании "Брусника" Максим Молодцов.

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В целом по Екатеринбургу в 2020 году новострои подорожали на 9 процентов, но у отдельных застройщиков рост составил от 11 до 25 процентов в зависимости от категории жилья. Это коррелируется с повышением стоимости строительства в 2020 году: плюс 14 процентов на квадратный метр. В 2021-м тренд на подъем цен продолжился. Сегодня жилья дешевле 80 тысяч рублей за "квадрат" на первичном рынке практически не найти.

- Хорошие продажи квартир во многом базировались на ипотеке. Но этот ресурс в условиях экономической рецессии и стагнации реальных доходов населения имеет ограниченный по времени эффект, - констатирует коммерческий директор компании "Синара-Девелопмент" Юрий Старков.

Выводы девелоперов подтверждаются статистикой Уральской палаты недвижимости: за 8 месяцев2021 года объем продаж на первичном рынке на один процент превысил показатель прошлого года. При этом доля ипотечных сделок осталась на том же уровне, около 60 процентов. Те, кто хотел брать заем осенью-зимой, поспешили это сделать до 1 июля.

- В первую очередь льготная ипотека была поддержкой для строительного рынка в условиях пандемии. Свою задачу она выполнила, сейчас происходит медленное перетекание заемщиков на вторичный рынок, - объясняет заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. - Потенциал дальнейшего повышения ключевой ставки сохраняется, это связано с ростом инфляции. В этих условиях ипотека на новостройки становится менее привлекательной. Строителям надо готовиться к тому, что объем реализации у них в 2021-2022 годах уменьшится.

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Сейчас льготные кредиты под 6 процентов доступны только по семейной ипотеке (при условии, что ребенок родился не раньше 1 января 2018 года). По прогнозу Максима Молодцова, именно эта программа со временем станет базовой для рынка жилья.

- Когда повышается ключевая ставка, должны включаться другие инструменты: отсрочки, рассрочки, "трейд-ин" выкуп старого жилья и т.п. Основной потребительский спрос остается в коридоре до 5 миллионов рублей, просто клиент выбирает квартиры поменьше, до 50 метров, чтобы вписаться в сумму, - отмечает он. - Вместе с тем потребность в дополнительном комфорте остается, поэтому застройщики будут пытаться повысить эффективность полезной площади, разнообразить типовые планировки летней террасой, двумя уровнями, отдельным входом.

Юрий Старков подтверждает: екатеринбуржцы стали покупать меньше больших квартир и чаще интересоваться однокомнатными и студиями. По данным девелопера, в 2020-м количество малогабаритного жилья на первичном рынке выросло на 65 процентов, а "трешек", напротив, сократилось на треть. В 2021-м предложение студий выросло еще на 75 процентов, тогда как по трекомнатным рост составил всего 9 процентов.

- Если раньше интерес был к большому метражу для семьи, то сейчас акцент смещается в сторону компактных, простых, более дешевых вариантов. Потому что платежеспособный спрос не растет, а за счет ипотечных программ люди могут приобретать квартиры именно в этом сегменте. Думаю, конкуренция на рынке стандартного жилья обострится, - прогнозирует эксперт.

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