Решетников заявил о готовности России к реализации "зеленых" проектов

В России практически сформировалась система стандартом, которая позволит реализовывать проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с правительством Сахалинской области.

"Принят закон о сокращении выбросов парниковых газов, во втором полугодии в него будут внесены правки по поручению президента. Мы добавим обязательно верификацию отчетности", - уточнил он.

Решетников отметил, что закон состоит из двух элементов - обязательной углеродной отчетности и реализации климатических проектов. Кроме того, он вводит понятия углеродного следа продукции и углеродных единиц.

При этом министр подчеркнул, что реализация "зеленых" проектов не должна приводить к росту цен на товары.

По прогнозам Минэкономразвития, российская система аккредитации, признанная на международном уровне, должна появиться в 2023 году.