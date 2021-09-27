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27.09.2021 15:29
Рубрика: Экономика

Россияне могут бесплатно поздравить друг друга открыткой с Днем туризма

Текст: Елена Манукиян

В честь Международного дня туризма россияне могут бесплатно отправить бумажную открытку в любую точку страны. Такую акцию, приуроченную к празднику, запустили Ростуризм и Почта России. Она действует с 27 по 29 сентября.

Фото: iStock
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Причем, саму открытку можно отправить онлайн, а Почта России распечатает ее на плотной бумаге и отправит по указанному адресу.

В электронном виде открытку можно найти на сайте почты. Ее дизайн выполнен в виде счастливого билета, на котором отправителю нужно указать маршрут или направление для путешествия, которое он желает адресату.

Как пояснили в Ростуризме, акция положит начало традиции в День туризма планировать новые путешествия, дарить путевки и билеты или же просто желать интересные поездки.

Также с сентября этого года Почта России на 40% увеличила лимиты почтовых авиаперевозок, отмечают в организации. В Германию, Великобританию, Францию и Италию теперь еженедельно она может отправлять до 13,4 тонн почты, а не 9,6 тонн, как ранее. Это самые популярные европейские направления у российских экспортеров, на них пришлось 50% от всех отправлений в Европу в первом полугодии.

Экономика Отрасли Связь Общество Ежедневник Праздники Компании Связь Почта России

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