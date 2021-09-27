Россияне назвали желаемую зарплату

В среднем, чтобы жить достойно, россияне хотят зарабатывать 119,3 тысячи рублей в месяц. Правда, зарплатные ожидания у мужчин и женщин заметно различаются. Таковы итоги телефонного опроса сервиса по поиску работы "Работа.ру".

Разница в желаемом вознаграждении за труд между мужчинами и женщинами такая: мужчины хотят получать в месяц в среднем 128,3 тысячи рублей, женщины - 87,9 тысячи рублей.

Правда, по итогам летнего сезона зарплатные ожидания всех снизились. Летом мужчины рассчитывали на 144,3 тысячи рублей, женщины - 107 тысяч. В среднем же участники опроса назвали желаемую сумму вознаграждения за труд в месяц - 131,6 тысячи рублей.

При этом, до двух третей опрошенных подчеркивали, что столь высокие зарплаты, как и успешную карьеру, можно получить только в городах-миллионниках. Лишь 7% участников исследования высказали убеждение о том, что достичь как карьерного роста, так и материального благополучия можно в деревнях и селах.