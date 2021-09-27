В последние годы международная обстановка стремительно изменяется. Обывателю может показаться, что это связано с охватившей весь мир борьбой с COVID-19.

Владимир Путин: Россия на основе широкого консенсуса готова к работе по дальнейшему развитию ООН со всеми партнерами, но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Выступление на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 28 сентября 2015 г. Нью-Йорк, США. Фото: kremlin.ru

Но внимательный анализ событий за несколько лет, предшествовавших пандемии, показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции является лишь отражением процессов, которые были уже запущены в мире и вызывают возросшую турбулентность и неопределенность.

Еще в 2015 году на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин практически в унисон предупредили неоглобалистов об опасности пути, по которому они пытаются развивать мир. "Вы пытаетесь взвалить на себя ношу, которая окажется вам не по силам. В итоге вы уроните ее и отдавите себе ноги", - сказал тогда Си Цзиньпин. А вот слова Владимира Путина: "Вы хоть сейчас понимаете, что вы натворили?" - спросил он лидеров западных стран, своими действиями допустивших хаос на Ближнем Востоке с дальнейшим нерегулируемым миграционным потоком оттуда в Европу.

Можно только отметить, насколько прозорливы были главы России и Китая в своих выступлениях. Очевидно, что существующий миропорядок, который по праву можно назвать Pax Americana, трещит по швам. На глазах рушатся институты глобализма по западному сценарию. Байки про "демократические ценности" и "порядок, основанный на правилах" уже никому не интересны.

Кризис существующего миропорядка, раздираемого противоречиями, обусловлен глубоким заблуждением Запада о "победе" в "холодной войне" над Советским Союзом. Мы не можем об этом не вспомнить, если хотим дать объективный прогноз будущего. Как известно, "холодная война" была развязана практически сразу после окончания Второй мировой войны и представляла собой не просто конкуренцию между странами-победительницами, а принципиальную борьбу двух систем мирового развития - капиталистической и социалистической.

С разрушением Советского Союза западные страны сочли себя победителями и с усиленным рвением продолжили расширять зону своего влияния. В результате мы наблюдаем мировую гегемонию одного политического центра и устоявшуюся монополию доллара США как основы мировой финансовой системы, которую по праву можно назвать Бреттон-Вудской.

Председатель КНР Си Цзиньпин: "Россия и Китай спиной к спине стоят на страже своих суверенных интересов". Танк Type 96B экипажа из Китая во время финального этапа "Эстафета" всеармейского конкурса "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр-2021 на полигоне Алабино. Россия. Московская область. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Но главной причиной "ослепляющей победы" стало крушение СССР. И если раньше США в своем глобализме аргументировали свои действия и действия своих западных союзников необходимостью защиты "демократических ценностей", то после распада Советского Союза Запад уже не удосуживался объяснять свои действия и все чаще единственным аргументом в переговорах выдвигал силу, причем не столько в экономическом смысле, сколько в военно-политическом.

Однако в конце прошлого столетия произошло нечто, что оказалось для глобалистов неожиданным. Знамя прогресса и справедливости с развалин СССР подобрали китайские товарищи и повели за собой сотни миллионов. Китай семимильными шагами вошел в клуб мировых лидеров и теперь наступает на пятки "державе №1". И если в 70-е годы прошлого столетия Штаты всячески содействовали развитию Китая лишь при условии усиления существовавшей на тот момент конфронтации Китая и СССР, то в данный момент США уже не скрывают, что видят в Китае главного соперника.

Прозевав стремительный подъем китайского социализма, а затем и возрождение России, Запад начал на ходу скоропалительно переписывать основные стратегии, объявив своими основными врагами "Китай, Россию и терроризм", вернулся к своим постулатам о защите "демократических ценностей" и построении нового мира на основе "правил".

За 20 лет торговый оборот между РФ и КНР вырос более чем в 10 раз

Основным инструментом в руках глобалистов стали санкции. Они вводились в разное время против Советского Союза, Китайской Народной Республики, КНДР и Ирана, теперь - против России и т.д. Если вспомнить формальные причины объявления санкций, то можно констатировать, что никогда в истории они не достигали своих целей. Но именно таким недобросовестным путем Запад решает проблемы конкурентной борьбы. И это на фоне серьезного кризиса существующих мировых экономических институтов: ВТО, МВФ, МБ, да и всей Бреттон-Вудской мировой финансовой системы. Неудивительно, что страны Запада никак не могут создать и новые интеграционные процессы - Транс-Тихоокеанское партнерство с треском провалилось, а Трансатлантическое инвестиционное партнерство никак не склеивается. Возможно, потому, что в эти партнерства закрыт вход для таких стран, как Китай и Россия?

Строительство участка Третьего пересадочного контура московского метрополитена китайской строительной корпорацией China Railway Construction Corporation (CRCC). Фото: Аркадий Колыбалов

Так что же с санкциями, стоит ли их бояться? Невозможно отрицать ущерб, которые они несут экономикам наших стран. Однако уже совершенно очевидно, что каждый последующий акт торговой войны, развязанной США, все больше бьет по действующему миропорядку и приводит к изоляции как раз стран Запада. Если предыдущие торговые войны заканчивались поиском компромиссов с учетом силы "гегемона", то сейчас расклад сил таков, что придется считаться с реалиями многополярного мира.

Ярким доказательством этого стали недавние события в Афганистане. Мир в очередной раз увидел, как США бросили на произвол судьбы целую страну, в которой обещали построить демократию. По некоторым подсчетам, с момента ввода войск в эту страну США потратили там 2,2 триллиона долларов, ничего не построив и не создав. Фактически они тратились на коррупцию и оружие. Да и то, не услышав мольбы своих сторонников передать им колоссальный арсенал оружия со своих складов, США фактически бросили его на расхищение талибам. Стоило ли так искренне удивляться молниеносному захвату талибами под контроль всего Афганистана?

Хотелось бы верить, что эти события станут хорошим уроком для многих горячих голов на Тайване, на Украине, в Грузии и прочих местах, где грезят о помощи из США и ради нее готовы устраивать провокации против других народов.

Однако не должно быть никаких сомнений, что ближайшей стратегией США останется антикитайская деятельность. И прежде всего нападкам подвергнется Коммунистическая партия Китая. В ход пойдут всевозможные инструменты: борьба за права человека, якобы нарушаемые в разных регионах Китая, поддержка сепаратистов в Тайване, торговые войны с санкциями. И, конечно же, главной разыгрываемой картой на ближайшее время станет обвинение в адрес Китая по распространению в мире новой коронавирусной инфекции. На этой основе уже в ближайшие месяцы США будут пытаться создать широкий антикитайский фронт, прикрывая его названием "Альянс демократий". В этом альянсе мы будем наблюдать не только таких соседей Китая, как Япония, но и далеких европейских "карликов" типа Литвы.

Но для Европы такая стратегия США не несет никакой выгоды. Европа погружается в собственные проблемы, и конфронтация с таким важным экономическим партнером, как Китай, ей ни к чему. Если бы в современной Европе наблюдались мощные лидеры стран, то лучшей стратегией для нее были бы отпор планам США и выстраивание прямых независимых отношений с Россией и Китаем. Хотелось бы верить, что сценарий, когда Европа все больше будет вовлекаться в Евразийскую интеграцию вместе с Китаем и Россией на принципах "свободного рынка от Лиссабона до Гуанчжоу", станет наиболее вероятным.

Наиболее внятная стратегия во внешней политике сегодня у Китая. Она сформулирована председателем Си Цзиньпином в виде доктрины "строительства сообщества единой судьбы". Мир регулярно слышит основные принципы этой стратегии с высоких трибун правительственных совещаний и съездов Коммунистической партии Китая. Ее также предельно однозначно формулируют китайские делегации на различных международных площадках и переговорах. В частности, на встрече в Анкоридже с Госсекретарем США Энтони Блинкеном член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи дал ясно понять, что китайский народ не позволит какой-либо стране диктовать, как должен развиваться Китай. И на любые угрозы Китай готов к адекватным ответам.

Строительство участка Третьего пересадочного контура московского метрополитена китайской строительной корпорацией China Railway Construction Corporation (CRCC). Фото: Аркадий Колыбалов

Начиная с 2008 года Запад предпринимает агрессивные попытки вторжения в сферу российских интересов. Прежде всего речь идет о расширении военного блока НАТО на восток. 8 августа 2008 года, в день открытия летних Олимпийских игр в Пекине, то есть в день, когда, согласно историческим традициям, "замолкают пушки", марионеточное руководство Грузии, подогреваемое из-за океана, вероломно ночью напало на территорию Южной Осетии, в нарушение не только действовавшего соглашения, но и вопреки всем международным нормам. Больше суток народные ополченцы Южной Осетии противостояли хорошо экипированной и вооруженной армии Грузии - до тех пор, пока не подоспели Вооруженные силы России. Россия молниеносно провела операцию по принуждению к миру и впоследствии признала независимость Республик Южная Осетия и Абхазия.

Однако уже в 2014 году Запад предпринял новую попытку наступления на жизненно важные интересы России. И опять, в то время когда весь мир наблюдал за зимними Олимпийскими играми в Сочи, несмотря на заключенное накануне соглашение, в Киеве произошел управляемый извне государственный переворот. Юго-восточные регионы Украины не признали юрисдикцию путчистов и до сих пор оказывают сопротивление бойцам различных вооруженных групп, защищая собственные семьи и дома. А народное волеизъявление жителей Крыма позволило полуострову навсегда вернуться в родную гавань. Крым по праву стал неотъемлемой частью России и находится под мощной защитой армии России.

Все эти действия России по защите собственных интересов приводят в бешенство наших политических оппонентов. Запад не признает политический статус Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе Россию ожидает серьезное противостояние с Западом в целом и с США, в частности. Приход к власти в Вашингтоне демократов и стоящих за ними сил только усугубляет наши противоречия. Можно было выразить осторожный оптимизм после российско-американского саммита в Женеве, но по прошествии времени этот оптимизм растворяется. Хотелось бы верить, что разум не позволит ожидаемым различным формам гибридной войны перейти в стадию войны разрушительной. Для этого нам необходимо укреплять отношения с нашими соседями, и прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И самой главной стратегией внешней политики России объективно становится выстраивание нового типа отношений стратегического партнерства с Китаем.

28 июня 2021 года главы государств России и Китая в формате видеоконференции приняли заявление о продлении срока действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполнилось 20 лет, еще на 5 лет. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили характер наших отношений как "всеобъемлющее стратегическое партнерство, вступающее в новую эпоху". Что на практике может означать новая эпоха российско-китайского сотрудничества? На мой взгляд, это расцвет добрососедства и слаженного взаимодействия. Наши оппоненты упрекают нас, что мы не достигли союзнических отношений. Я же уверен, что мы их переросли. Как выразился председатель КНР Си Цзиньпин: "Россия и Китай спиной к спине стоят на страже своих суверенных интересов". Мы одинаково видим, каким должно быть мироустройство уже в ближайшем будущем.

Для достижения совместно поставленных целей нам необходимо усилить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы наращиваем взаимодействие в традиционных отраслях: освоение космоса, атомная энергетика, авиастроительная индустрия, IT-технологии. Мы унифицируем цифровое пространство, что позволит уже в ближайшее время создать безопасные и независимые информационные системы, к примеру, платежную систему, аналогичную SWIFT, и даже альтернативу интернету. Мы в значительной мере перевели платежи в двусторонней торговле в национальные валюты. Этот процесс продолжится до полного исключения доллара США из российско-китайских контрактов.

Совершенствуются и механизмы партнерства. Недавно создан Российско-Китайский центр сотрудничества в новую эпоху. Помимо реализации конкретных проектов, Центр организует Российско-китайский форум сотрудничества в новую эпоху. Форум станет площадкой, объединяющей правительственные и деловые круги двух стран для обсуждения наиболее актуальных двусторонних проектов.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине - прекрасный повод для укрепления сотрудничества по обмену опытом в организации зимних Олимпийских игр

Первый форум в новую эпоху состоялся 15 июля 2021 года. В целях имплементации договоренностей глав наших государств в соответствии с планом основных мероприятий Общество российско-китайской дружбы совместно с Российский союзом промышленников и предпринимателей и Союзом китайских предпринимателей в России провело онлайн-форум с участием представителей российского и китайского бизнеса в честь 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Форум с основной темой "Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в новых условиях" призван стимулировать дальнейшие контакты между предприятиями наших стран, продвижение более масштабного, многоотраслевого и углубленного сотрудничества между нашими странами, вдохнуть новые силы и внести новый вклад в практическое сотрудничество между Россией и Китаем в новую эпоху. С приветствием к форуму обратились первый заместитель председателя Государственной Думы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Выступавшие на форуме спикеры высоко оценили беседу президента России с председателем Китая в формате видеоконференции, в ходе которой Владимир Путин горячо поздравил своего друга и товарища Си Цзиньпина со столетним юбилеем Коммунистической партии Китая. В целом беседа была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы высоко отметили его значение и в специальном совместном заявлении продлили срок его действия на 5 лет.

Я с волнением вспоминаю те дни, когда в составе экспертов Общества российско-китайской дружбы принимал участие в работе над текстом договора. Мы уже тогда были уверены в успешности его реализации и не сомневались в его историческом значении. Ведь одним из основных принципов договора был девиз "Друзья навек и никогда - враги". Сегодня для всех очевидно, что, руководствуясь договором, Россия и Китай сформировали модель межгосударственных отношений нового типа, отвечающую коренным национальным интересам двух стран и чаяниям их народов, а также играющую важную роль в поддержании многополярного миропорядка, обеспечении международной и региональной безопасности и стабильности. Двадцатилетний опыт динамичного и всестороннего развития российско-китайского сотрудничества свидетельствует о том, что договор успешно выдержал проверку на соответствие реалиям международной обстановки, претерпевающей беспрецедентные изменения.

Олимпийские игры в Пекине 2008 года и в Сочи 2014 года послужили хорошим поводом для укрепления нашего взаимодействия в области спорта. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

За эти годы механизмы сотрудничества совершенствовались, вовлекая в себя все больше участников с обеих сторон. Количество межправительственных комиссий выросло до пяти. Все они возглавляются на уровне заместителей председателей правительств России и Китая и охватывают все сферы двусторонних отношений. А число различных подкомиссий составляет десятки. Созданы различные ассоциации деловых кругов двух стран. Активизированы общественные связи, утверждающие нашу дружбу на уровне народов. Российско-китайские форумы и конференции стали обыденной частью деятельности деловых и правительственных кругов двух стран.

Важным стимулом развития отношений стали уникальные проекты перекрестных национальных годов - Год России в Китае (2006), Год Китая в России (2007). За ними последовали и Годы русского и китайского языков, Годы взаимного туризма, Годы СМИ и другие. В этом году завершаются перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. Эти проекты позволили нам лучше узнать друг о друге и укрепить фундамент наших отношений.

Мы значительно укрепили торгово-экономические связи. За 20 лет торговый оборот вырос более чем в 10 раз. И это несмотря на ряд крупных финансовых кризисов, произошедших в мире за эти годы. При этом менялись не только количественные показатели, но и качественная структура торговли. В 2007 году по инициативе глав государств была создана Российско-Китайская палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией. Благодаря активной работе всех членов палаты обеих стран в структуре торговли начали расти поставки товаров с высокой добавленной стоимостью, машин и оборудования.

В России с воодушевлением была воспринята инициатива Китая "Один пояс и один путь". Мы более динамично начали развивать проект Северного морского пути и модернизацию самой протяженной Евразийской железной дороги - Транссиба. А с 2015 года наши страны, в соответствии с принятыми решениями, ведут работу по сопряжению своих интеграционных процессов - "Один пояс и один путь" и строительства Евразийского экономического союза. Экспертами двух государств этот процесс назван "интеграцией интеграций". И, в отличие от наших оппонентов, наша кооперация открыта для всех желающих и принимающих наши принципы стран.

Наши страны укрепляют межрегиональное сотрудничество. Особенно важно взаимодействие сторон в гармоничном развитии Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая. Ускоренное развитие российского Дальнего Востока и интеграция российской экономики в быстро растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в уходящем десятилетии стали частью приоритетной национальной политики России. Сделано немало. Но, на мой взгляд, требуется гораздо больше. Прежде всего необходимо более значительное развитие транспортной инфраструктуры: малой авиации, железнодорожной сети, автомобильных дорог, мостов, портов и т.д. Во-вторых, необходимо мотивировать развитие производительных сил, создавать особые экспериментальные условия в налоговой системе, стимулировать рост населения. В-третьих, направить государственные ресурсы на создание приоритетных отраслей экономики, в первую очередь, на развитие сельского хозяйства. Производство экологически чистой сельхозпродукции на Дальнем Востоке имеет уникальные перспективы экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

России необходимо усилить работу по интеграции нашей экономики в АТР, используя все существующие площадки взаимодействия. Нужно создать настолько привлекательные условия для внешних инвесторов, чтобы у них не было сомнений в целесообразности инвестиций в российский Дальний Восток, но и существовала конкуренция за присутствие в регионе среди инвесторов из Китая, Кореи, Японии и других стран. Опыт соседнего Китая показывает, насколько успешной может быть в экономике политика открытости и создания благоприятных условий для инвесторов.

Кроме того, Россия и Китай намерены продолжать содействовать выработке совместных мер по противодействию угрозам в сфере международной информационной безопасности, в том числе безопасности данных, в рамках Рабочей группы ООН открытого состава (2021-2025). Также мы углубляем двустороннее взаимодействие на основе Совместного заявления президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о взаимодействии в области развития информационного пространства от 25 июня 2016 года, а также Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 8 мая 2015 года.

Игры в Сочи, на которых самым почетным гостем был председатель Си Цзиньпин, признаны отлично организованными. Фото: REUTERS

На передовой наших торгово-экономических связей такие уже традиционные отрасли, как освоение космического пространства, авиастроение, атомная энергетика. Ожидается ускоренный рост сотрудничества в строительной отрасли. В соответствии с достигнутым соглашением нашего центра с Китайской ассоциацией зарубежного подряда и Ассоциацией строителей России, китайские строительные компании мирового уровня начнут принимать участие в российских проектах государственно-частного партнерства со своим финансированием. Речь идет о строительстве объектов инфраструктуры, жилья, промышленных предприятий и т.д. На регулярных российско-китайских строительных форумах достигнуты принципиальные договоренности о привлечении крупнейших китайских подрядных компаний на российские стройки со своим финансированием на условиях частно-государственного партнерства. Китайские государственные компании CRCC, CCCC, CSCEC уже осуществили ряд проектов в России, и продолжают увеличивать портфель заказов.

За прошедшие годы значительно возрос поток туристов в обоих направлениях. Значительное количество совместных проектов в кино, телевидении, организации концертов и в других видах искусств и образовании продвинуло наше гуманитарное сотрудничество на новую ступень.

Активному наращиванию взаимных инвестиций служит и такой проект, как строительство Китайского делового центра "Парк Хуамин" в Москве. Уже в этом году этот центр распахнет свои двери для всех желающих расширить сотрудничество как на двусторонней основе, так и в многосторонних связях всех заинтересованных в интеграции стран. С уверенностью можно сказать, что комплекс станет не только штаб-квартирой нашей дружбы и сотрудничества, но и проектным офисом новой архитектуры мироустройства.

Корпорация CRCC - одна из крупнейших в мире строительных компаний. Деятельность корпорации охватывает 126 стран

Символично, что ровесником договора о добрососедстве и дружбе является Шанхайская организация сотрудничества. Все больше стран в мире присоединяются к России и Китаю в наших общих взглядах на современное мироустройство. Они высоко оценивают значение усилий России и Китая по формированию справедливой многополярной системы международных отношений, понимая, что эти идеи отвечают интересам укрепления международного мира и безопасности, реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, прогрессивного развития и процветания всего человечества. Мир высоко оценивает значение концепции Китая о построении сообщества единой судьбы человечества, и призывы России о признании Победы во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества - в целях укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы.

В этом году Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве распахнет свои двери для всех желающих расширить сотрудничество. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Интеграционные процессы, инициированные нашими странами, становятся в мире все более весомыми. Население стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества сегодня, превышает половину человечества. Все более прагматичными становятся и саммиты БРИКС. В Шанхае уже заработал Новый банк развития БРИКС, который вместе с АБИИ уже прозвали альтернативой Мировому банку.

Важной характеристикой создания перечисленных новых институтов является их открытость. И это коренным образом отличает новые нормы миропорядка от устаревшей модели глобализма по западному сценарию.

Большинству стран мира, во главе с Китаем, Россией, Индией, Ираном, Турцией и другими, видится будущее не в победе над Западом, а в справедливом взаимовыгодном сотрудничестве различных мировых центров. И сама эта цель определяет предпочтительный сценарий будущего миропорядка. В целом усилиями таких организаций, как Общество российско-китайской дружбы, мы намерены поднять на новый уровень доверия контакты между нашими странами. Народы России и Китая вместе способны сохранить в мире стабильность и безопасность, вместе с другими народами мира создавая сообщество единой судьбы человечества.