Samsung, подвинься. Вышел мощный смартфон Xiaomi дешевле 30 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально представила смартфон Civi, изначально ориентированный на рынок Китая. Стоимость устройства в базовой комплектации составит 2599 юаней, или чуть больше 29 тысяч рублей.

Xiaomi Civi, продажи которого стартуют 30 сентября, оснащается процессором Snapdragon 778G, экраном OLED с диагональю 6,55 дюйма (разрешение FullHD+, частота обновления до 120 Гц) и аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 55 Вт через USB-C. Поддерживается NFC для бесконтактных платежей, из коробки аппарат поставляется с Android 11 на борту.

Тройная основная камера имеет стандартный (64 Мп), широкоугольный (8 Мп) и макро (2 Мп) объективы. Фронтальная камера на 32 Мп врезана в "глазок" экрана и позволяет отрисовывать кожу "на пиксельном уровне", по утверждению производителя.

По габаритам и весу, как пишет Android Authority, новый Xiaomi Civi напоминает тонкий и легкой Mi 11 Lite. Издание отмечает, что девайс обязательно поступит в продажу на рынках за пределами Китая - возможно, под другим названием, как это случилось с Mi CC9 и Mi CC9 Pro.

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