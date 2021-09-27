Силы НАТО прибыли на границу Сербии и Косово

Американские, канадские и польские военнослужащие из контингента НАТО в Косове (KFOR) прибыли 27 сентября на КПП "Ярине" на автодороге Приштина - Белград, сообщает новостной портал "Косово онлайн".

Главная задача сил НАТО - обеспечение безопасных условий и свободы передвижения для всех проживающих в общинах в Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН от 1999 года, цитирует портал заявление представителя KFOR. Каким именно образом подразделения НАТО намерены обеспечивать порядок на границе Сербии и Косова, где с 20 сентября продолжаются мирные протесты представителей сербской общины севера Косово, пока неясно.

Ранее, 27 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что "мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы, как НАТО, отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году". Сербы, компактно проживающие на севере Косово, с 20 сентября требуют отменить решение Приштины о том, что автомобили с сербскими номерами больше не будут пропускать в Косово без установки специальных косовских номерных знаков, что приводит к дополнительным тратам времени и денег, а также вызывает у сербов моральный протест.

Сербы устроили мирные протесты около КПП "Ярине" на трассе Приштина-Белград, а также на других автомагистралях, соединяющих Сербию с непризнанной республикой. В ответ Приштина выдвинула к местам протестов подразделения РОСУ - спецназа МВД. Против сербов, собравшихся у КПП "Ярине" и "Брняк", был применен слезоточивый газ.

Сербия привела в повышенную готовность армию и полицию, в районе границы Сербии и Косово подняты в воздух самолеты и вертолеты сербских ВВС.

Как заявило посольство России в Сербии, сербское руководство поступает ответственно, а напряженность вызвана властями Косово.