Ситуация на границе Сербии и Косово грозит дестабилизацией на Балканах

Внезапная эскалация напряженности на границе Сербии и непризнанной большей частью международного сообщества республики Косово грозит резко дестабилизировать обстановку на Балканах. Белград уже привел в повышенную готовность свои вооруженные силы, направил к границе самопровозглашенного края тяжелую бронетехнику и боевую авиацию. В свою очередь власти Приштины стянули в спорный район сотни спецназовцев. Пока опасную напряженность между сербами и косоварами активно пытаются разрядить Евросоюз и НАТО, российский посол в Сербии уже посетил линию разграничения противостоящих сторон.

Ситуация обострилась еще в минувший понедельник, когда косовары-силовики заняли КПП "Ярине" и "Брняк" на административной границе Косова и Сербии. Представители Приштины начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера и заменять их на временные знаки непризнанного края, тем самым прямо нарушая договоренности о свободе передвижения в крае. Этнические сербы, живущие в северном Косове, ожидаемо возмутились подобной провокацией и устроили мирную акцию протеста, полностью заблокировав грузовиками пограничные переходы.

В такой наэлектризованной атмосфере дело быстро дошло до прямых столкновений, в ходе которых пострадали трое сербов. Как сообщает ТАСС, косовары без какой бы то ни было причины избили Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова. Самые тяжелые травмы получил Влашкович, который был госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток на территории Косова. Ответные действия не заставили себя ждать: в этом же населенном пункте на минувших выходных был подожжен и полностью уничтожен центр регистрации автомобилей, а в аналогичное учреждение в городе Звекан были брошены две гранаты, сообщает Euronews.

Столкнувшись с реальной угрозой жестких действий Приштины в отношении сербов, проживающих в автономном крае Косово и Метохия, президент Сербии Александар Вучич дал поручение привести в повышенную боеготовность войска. К зоне конфликта, согласно газете "Вечерне новости", были оперативно подтянуты танки Т-72, бронетранспортеры "Лазар", бронемашины "Милош", а в небе появились истребители МиГ-29 сербских ВВС и вертолеты Ми-35.

Одновременно Вучич провел телефонные переговоры с еврокомиссаром по иностранным делам Жозепом Боррелем, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По данным СМИ, до обоих собеседников сербский лидер довел свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал их оказать давление на Приштину. При этом он подтвердил готовность Белграда выполнять подписанные ранее соглашения и не входить на территорию самопровозглашенного края, несмотря на безответственные действия Приштины. В ответ представители ЕС и Североатлантического альянса призвали и Вучича, и премьера Косова Альбина Курти приступить к немедленной деэскалации с разведением противостоящих сил.

Глава Сербии Александар Вучич дал поручение привести в повышенную боеготовность войска

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и военный атташе генерал-майор Александр Зинченко 26 сентября в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Стефановича побывали на линии разграничения и ознакомились с ситуацией на месте. "Накапливание сил, нарушение всех существующих соглашений и неисполнение соглашений, которые были подписаны ранее. Провокации, угрозы сербам, живущим в Косове и Метохии, а также отсутствие малейшего признака желания вступить в диалог и искать компромисс", - прокомментировал увиденное в эфире сербского национального телевидения Боцан-Харченко.