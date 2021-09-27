СМИ: Почта Германии "потеряла" 352 голоса на выборах

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания произошел сбой в почтовом распределительном центре. Из-за этого два почтовых ящика избирательными бюллетенями граждан, голосовавших досрочно через "Дойче пост", были доставлены в местную избирательную комиссию с большим опозданием. Как сообщает Spiegel online, 352 голоса до сих не подсчитаны. И, видимо, уже не будут.

Речь идет о бюллетенях для выборов в бундестаг, а также в ландтаг и в муниципальные органы земли (они проходили в тот же день). "Эти голоса были потеряны. Отправка двух почтовых ящиков была упущена. В результате они слишком поздно поступили в земельный избирком", - признала его глава Гудрун Бенайке.

Инцидент прокомментировали и в почтовом учреждении: "Как только мы узнали о происшествии, то тут же сообщили о нем в земельную и федеральную избирательные комиссии. Мы очень сожалеем о транспортных проволочках и хотим подчеркнуть, что это был исключительный случай". Теперь уже письма вскрывать не будут - "это обычное дело в подобных случаях, когда документы с досрочным голосованием приходят по почте слишком поздно", отмечает издание.

Ранее очевидцы сообщали о "полном хаосе", который в день выборов 26 сентября творился в Берлине. Параллельно с бундестагом жители столицы ФРГ избирали берлинскую Палату представителей, так вот со вторыми бюллетенями на нескольких участках возникли проблемы. Куда-то пришли документы не с того района (а значит, с другими именами местных кандидатов), а где-то бюллетеней просто не хватило. В результате голосование задерживалось. Как раз такую картину застал немецкий политолог Александр Рар, который пришел голосовать на один из берлинских участков. Впечатлениями он поделился с "РГ":

- Я не знаю, кому пришла в голову идея именно в этот день проводить в Берлине спортивный марафон, но из-за него перекрыли центр города. Многим избирателям было трудно добраться до своих участков. Я пришел голосовать к часу дня, и оказалось, что на месте не хватает бюллетеней. Их пришлось подвозить на грузовиках, но грузовики не могли проехать из-за марафона. Это была настоящая катастрофа. Люди часами стояли в очереди. Потом уже я видел, что они продолжали стоять даже после шести вечера, когда участки должны были официально закрыться.