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27.09.2021 22:35
Рубрика: В мире

СМИ раскрыли план ЦРУ по устранению Ассанжа

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанжа планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства из нее.

В ЦРУ в тот момент подозревали, что Ассанжу могут помочь бежать другие страны. Поэтому варианты его захвата предусматривали таран дипломатического автомобиля, на котором его могли бы вывезти, и стрельбу по шасси взлетающего самолета с ним на борту. Более того, британские спецслужбы якобы "согласились взять стрельбу на себя, если бы это потребовалось".

Фото: REUTERS/Andrew Winning
Ассанж лишился гражданства Эквадора

По данным ресурса Yahoo News, ссылающегося на источники в администрации и спецслужбах США, эти планы в Вашингтоне родились в качестве ответа за публикацию WikiLeaks высокочувствительных материалов об инструментах электронного шпионажа ЦРУ под названием Vault 7. Эту утечку о ПО, позволявшем удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией, позже назвали крупнейшей в истории спецслужбы. Планы по устранению Ассанжа вызвали бурные дискуссии в администрации Дональда Трампа на предмет их законности. "Казалось, что никаких границ не существует", - прокомментировал происходившее источник Yahoo News.

В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы

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