Снижается число уличных преступлений, краж и угонов

МВД России опубликовало криминальную статистику по итогам 8 месяцев текущего года. В полиции, проанализировав данные о преступности в январе - августе, пришли к выводу, что оперативная обстановка в стране остается стабильной.

В целом за этот период было зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за 8 месяцев прошлого года. Из значимых изменений - в этом году уменьшилось число убийств и покушений на убийство - на 8,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 11,9%.

По данным МВД, число грабежей "сократилось заметно" - сразу на 19%, разбоев - на 18,5%, квартирных краж - на 18,3%. А краж транспортных средств и вовсе стало меньше на 25,8%. По словам автоэкспертов, это связано с удаленкой - находясь дома, автолюбители более внимательно следят за своими "железными конями".

В январе - августе на 16,7% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. Кроме того, на 7,4% меньше преступлений было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. В состоянии наркотического опьянения - снижение на 9,1%.

Сохраняется, отметили в МВД, "тенденция к повышению уровня безопасности в общественных местах". Так, на 7,2% уменьшилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах было зарегистрировано на 23,3% меньше грабежей, на 5,1% меньше краж, на 17,3% - разбойных нападений.

"В семейно-бытовой сфере сокращение на 4,3% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8,9% - причинения вреда здоровью средней тяжести и на 3,3% - легкого вреда здоровью", - говорится в статистике.

Что же касается приезжей преступности, то тут показатели немного подросли. Согласно статистике, иностранными гражданами и лицами без гражданства в РФ совершено 24,7 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем за 8 месяцев 2020 года. Львиную долю таких преступлений совершили граждане государств СНГ (19,2 тыс. преступлений). Но это на 8% меньше, чем годом ранее. Видимо, здесь сказался отток мигрантов из-за пандемии коронавируса.

В то же время число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.

Важно, что фиксируется замедление роста числа зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Здесь речь в первую очередь идет о хищении средств с банковских счетов россиян различного рода аферистами. Ранее этот показатель стабильно рос. "Если в первом квартале 2021 года число таких преступлений увеличилось на 33,7%, то за 8 месяцев 2021 года - только на 12,7%", - отметили в МВД.

Количество грабежей снизилось в этом году сразу на 19%, разбоев - на 18,5%, квартирных краж - на 18,3%

То есть число преступлений, совершенных с помощью интернета и мобильной связи, продолжает расти. Но темпы уже не такие угрожающие, как годом ранее. Скорее всего, это связано с постепенным выходом россиян из режима самоизоляции. Когда все сидели по домам, понятно, что и грабить на улицах было некого. Поэтому большинство преступников "ушли в Сеть". Что не могло не сказаться на статистических показателях преступности.

Число же уличных преступлений, по словам экспертов, снижается из-за массового распространения камер видеонаблюдения. Преступники понимают, что уйти незамеченным после грабежа или кражи в парке или торговом центре не удастся.