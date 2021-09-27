Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение

Льготная ипотека вновь подешевела. По данным ДОМ.РФ, за неделю средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке с господдержкой снизилась на 0,06%.

Теперь средневзвешенная ставка по программе составляет 5,99%. На столько же (0,06%) снизилась средняя ставка по семейной ипотеке - до 4,98%. Ипотека на новостройки вне льготной программы подешевела на 0,01%, до 8,35%. Ставки кредитов на вторичное жилье остались прежними - 8,54%.

Ипотека с господдержкой была запущена весной 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Кредит можно было получить по ставке до 6,5%. Многие банки выдавали кредиты по более низким ставкам (в середине июня льготную ипотеку на новостройки выдавали в среднем под 5,59%).

С июля нынешнего года условия участия в программе изменились: максимальная ставка повышена до 7%, а максимальная сумма кредита ограничена 3 млн рублей. После этого ставки по программе с господдержкой начали повышаться и к августу достигли 6,08%. Позже, однако, банки начали снижать процент по ипотеке, и сейчас ставка вернулась к уровню начала июля.

Вероятно, это объясняется снижением спроса на ипотеку - в крупных городах трудно найти квартиру в новостройке, которая "вписывается" в кредит до 3 млн рублей. В общем объеме сделок стабильно растет доля покупок вторичного жилья, отмечают в компании "Этажи". Если в июне 58,4% покупателей интересовались вторичным жильем, 22,6% новостройками и 19% загородной недвижимостью, то в сентябре доля покупателей вторичного жилья выросла до 64%, доля интересующихся загородной недвижимостью осталась на прежнем уровне, а тех, кто хочет приобрести новостройку, снизилась до 17,1%. При этом количество сделок с недвижимостью в целом, которое обычно подрастает в начале осени, в этом году не увеличивается.