Состоялся релиз футбольного симулятора - FIFA 22. Несмотря на то, что цены на игру достаточно высокие (на PlayStation стандартное издание стоит 4899 рублей, на ПК - 3499 рублей, а на Xbox - 3930 рублей), ретейлеры и эксперты считают, что игра будет пользоваться спросом у геймеров.

"Серия игр FIFA является одной из наиболее успешных на российском рынке уже многие годы. Новая часть футбольного симулятора становится одним из наиболее ожидаемых релизов осени, к которому мы фиксируем высокий интерес начиная с даты старта продаж. Исключением не должен стать и этот год", - отметили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

По данным ретейлера, в этом году FIFA 21 занимает первое место в продажах дисковых версий для PS4 (продажи игр для консоли занимают 75% рынка) и входит в топ-5 для консолей Xbox One. Пик интереса к играм серии FIFA был зафиксирован в июне на фоне интереса к футбольным матчам - спрос вырос в 1,5 раза, онлайн в 2,5 раза. Больше всего продаж пришлось на день после победного матча сборной России по футболу - 17 июня.

По итогам всего 2020 года FIFA 20 заняла второе место в играх для PS4 и первое место для Xbox One. В 2019 году FIFA 20 заняла вторую строчку в топе игр для PS4, а FIFA 19 и 20 оказались на первом и втором месте для консоли Xbox One.

"Успех FIFA21 был во многом коммерческим, народной любви к продукту нет уже давно, - говорит Артем Красулин, журналист и создатель YouTube-канала Mozz Fifa. - Достаточно посмотреть рейтинги на Metacritic и других подобных ресурсах. Чтобы оправдать ежегодное списание от 4 до 7,5 тысячи рублей с игроков, разработчикам следовало бы дать действительно новый продукт. Сейчас же геймеры получили усовершенствованную версию FIFA 17 с очередным обновлением составов команд: на старый игровой движок "натянули" совсем немного обновленные текстуры и анимации. С другой стороны - первые недели в режиме Ultimate Team (там геймеры собирают свою команду из популярных игроков прошлого и настоящего. - Прим. "РГ") всегда самые активные и веселые для любителей серии. Поэтому сейчас про потраченные деньги и качество продукта игроки временно позабыли".

За новую часть футбольного симулятора геймерам придется выложить от 5 до 7,5 тысячи рублей. Итоговая сумма зависит от игровой платформы

Серия футбольных симуляторов FIFA каждый год стабильно попадает во все возможные чарты продаж игр как на цифровых, так и на физических носителях, продолжает Антон Городецкий, руководитель медиапроекта о видеоиграх PLAYER ONE. "В этом году в 29-й части серии EA Sports обещает порадовать фанатов футбола наличием в игровом процессе нейросети HyperMotion, карточками "Героев" в режиме Ultimate Team, обновленной физикой вратарей и, помимо прочего, возможностью создать свой клуб в режиме "Карьера". Словом, не вижу причин, почему и в новом сезоне главный футбольный симулятор в мире не соберет массивную кассу и не обновит несколько рекордов", - заключает он.

Как ранее писала "РГ", за 2021 финансовый год разработчики футбольного симулятора - компания Electronic Arts - заработали 5,6 млрд долларов.