Создатели "Бетувакса" планируют объединить вакцины от гриппа и ковида

"Институт стволовых клеток человека", в котором создали пятую российскую вакцину от COVID-19 "Бетувакс-КоВ-2", теперь рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа, пишет ТАСС.

"Мы действительно рассматриваем сегодня эту возможность, изучаем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению препаратов", - приводит издание слова председателя совета директоров института Артура Исаева.

Отмечается, что данные по гриппозной вакцине на основе своего носителя в институте уже есть.

Над объединением вакцины от гриппа и коронавируса работают и другие ученые.

В то же время в Минздраве рекомендуют прививаться от каждого из этих заболеваний, поскольку оба могут вызвать серьезные осложнения. Еще опаснее заразиться сезонным гриппом и коронавирусом одновременно , это значительно осложняет состояние больного, повышает риск летального исхода.

Сейчас рекомендуемый интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа составляет один месяц.