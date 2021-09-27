США на грани дефолта, последствия которого превзойдут пандемию

На этой неделе американские законодатели должны решить вопрос с суверенным долгом. Иначе федеральное правительство не сможет оплачивать свои счета. И наступит дефолт.

Теоретически все это возможно. Поскольку госдолг США снова достиг потолка. И имеет сейчас рекордные размеры - почти 29 триллионов долларов. Кстати, этот потолок Конгресс США повышал или приостанавливал его действие несколько десятков раз.

И снова наступил момент, когда правительство должно "попросить взаймы" у Федеральной резервной системы, поскольку именно она эмитирует (выпускает в обращение) доллары. Но ФРС может это сделать только под залог федеральных облигаций. А вот здесь уже слово за Конгрессом США - он дает разрешение на выпуск облигаций, то есть на новые займы. И тут круг замыкается - все упирается в потолок госдолга.

Эту экономически взрывоопасную ситуацию корреспондент "РГ" обсудил с Георгием Ващенко, начальником управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс".

Георгий, представим, что вопрос не решен. Чем это грозит США и остальному миру?

Ващенко: Я думаю, сценарий дефолта невозможен даже в принципе. Фактически, тогда будет подорвана система оценки кредитоспособности. Если страна с наивысшим кредитным рейтингом (за исключением рейтинга от S&P) объявляет дефолт, то чего стоит такой рейтинг?

И если дефолт объявляют США, то почему бы не последовать примеру другим странам, у которых долговая нагрузка выше - Италии, Франции, Канады? Каскадный дефолт вызовет последствия хуже торговой войны. И сильно подорвет позиции доллара. Юань, к доллару привязанный, тоже пострадает.

А главными пострадавшими окажутся американские банки и их клиенты. Полтора года назад экономический кризис вызвал негативные социальные явления и всплеск насилия на улицах. В конце концов, это стало одним из факторов, определивших исход выборов в Конгресс и на пост президента.

Последствия дефолта превзошли бы пандемию. Все это понимают, поэтому постараются сделать все, чтобы дефолта не допустить. Не исключено, что в результате торга в эшелонах власти будут приняты какие-то непопулярные меры, например, сокращение расходов, повышение налогов.

Надейся на лучшее, но готовься к худшему. У экономики России есть чем защитить себя от американского дефолта?

Ващенко: В принципе, главное уже сделано. Госбумаги США исключены из международных резервов. Ведь первое, что могли бы в этом случае сделать в США - это прикрыть финансовые проблемы геополитическими обстоятельствами.

Но полной защиты, безусловно, ни у кого не может быть. Пока доллар - главная мировая валюта. И неспроста. Американская экономика с ВВП 21 миллиард долларов - крупнейшая в мире. И исключать доллар из резервов нецелесообразно.

Наиболее реальный вариант (об этом говорят почти все эксперты) - действие лимита и на этот раз приостановят. Вы согласны?

Ващенко: Да, потому что фактически нет другого выбора. Последствия объявления дефолта - катастрофические. И в нем нет смысла, если можно его избежать. Причем для этого даже делать ничего специально не надо.

Американская экономика уверенно восстанавливается, рост ВВП составил 6,8 процента. Объем прямых иностранных инвестиций на историческом максимуме. Дефолт перечеркнет все достижения. К тому же, страна еще не победила коронавирус. Более 200 тысяч новых случаев регистрируется ежедневно, несмотря на высокую долю вакцинированных.

Кстати, чем различаются в плане последствий для США приостановка действия лимита госдолга и его снижение?

Ващенко: Уже выпущенные обязательства нельзя списать - инвесторы пойдут в суды. Ограничение потолка госдолга - по сути, психологический барьер. Сигнал, что пора остановиться. Нарушение грозит негативными последствиями для экономики.

Как долго США могут манипулировать своим госдолгом? Какой запас прочности у страны?

Ващенко: За последние десять лет долговая нагрузка США увеличилась незначительно, с 95 до 107 процентов от ВВП. И потом, доля государственных расходов к ВВП увеличивается в период острого кризиса.

Такое было и в 2008-2009 годах, как на фоне роста самих расходов, так и за счет сокращения ВВП. Но когда острая фаза будет преодолена, уровень госрасходов сократится, ориентировочно до 35 процентов от ВВП. Это может произойти в 2022-2023 годах.

Надо понимать, что основная масса госдолга (2/3) образовалась в период после "Великой рецессии". Но ставки в этот период, за исключением трех лет, были низкими. Фактически, 20 триллионов Америка заняла по околонулевым ставкам. Вы бы тоже не отказались взять 20 триллионов под 0 процентов годовых (и даже ниже с учетом инфляции), если бы было где.

Будет расти инфляция - будет и обесцениваться долг. Экономика войдет в фазу инфляционного роста, и это может продолжаться долго. Несколько лет, я думаю.

Когда откладывать вопрос о госдолге будет уже поздно?

Ващенко: Вообще, это надо решить сейчас, средства закончатся в октябре. Технически, возможно принять временное решение и обсуждать вопрос еще несколько месяцев. Но бюджет должен быть подписан до начала следующего года. Иначе будет остановлена работа госучреждений (shutdown).

Как очередная проблема с госдолгом США отразится на курсах рубля к доллару и евро. Или не отразится?

Ващенко: Если до дефолта не доведут, то доллар не обрушится. Напротив, четкие сигналы от ФРС к концу года о повышении ставки приведут к притоку капитала.

Макроэкономическая стабильность рубля сейчас вне сомнений. Долговая нагрузка России менее 18 процентов от ВВП (одна из самых низких в мире). Проблем с финансированием бюджета нет. Государство и экспортеры адаптировались к уровню цен на нефть. Чистый экспорт стал рекордным. И до конца года может составлять более 15 миллиардов долларов в месяц.