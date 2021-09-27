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27.09.2021 05:18
Рубрика: В мире

США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9

Тяжелая ракета-носитель Atlas-5 доставит на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9. Запуск состоится в понедельник в 14:11 по времени Восточного побережья США с авиабазы Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния).

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По данным компании-оператора United Launch Alliance, спутник будет выведен на орбиту высотой около 700 км. Он оснащен самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, которое позволит получать информацию о глобальных изменениях климата, а также контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты. Landsat 9 будет передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли, пишет "Интерфакс".

Этот спутник является составной частью программы Landsat по получению спутниковых снимков Земли. Первый из аппаратов этой серии был запущен в 1972 году, а последний (восьмой) - в феврале 2013 года.

В мире США Общество Космос

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