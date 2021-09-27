Стартовал Всероссийский учебный фестиваль RuCode 4.0

С 27 сентября по 21 ноября пройдет IV Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0. Организаторы фестиваля - Центр развития IТ-образования МФТИ и ведущие вузы, IT-парки и общественные организации Владивостока, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Калининграда и других городов России.

Фестиваль пройдет в несколько этапов. Первый - онлайн-курсы по программированию и искусственному интеллекту. Также в этой части RuCode 4.0 впервые будет представлена программа "Старт в 1С". Потом участников ждут разнообразные интенсивы - интерактивные занятия с ведущими тренерами, топовыми преподавателями вузов, разработчиками IT-компаний. Завершится все чемпионатом по искусственному интеллекту и чемпионатом по программированию в формате открытого контеста.

"Благодаря фестивалю десятки тысяч школьников, студентов и уже состоявшихся специалистов, желающих получить новые знания, смогут учиться у лучших и пробовать себя в решении практических задач, - отмечает ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - В числе соорганизаторов фестиваля с каждым годом становится всё больше вузов и IТ-компаний, растет количество площадок проведения образовательных и состязательных мероприятий, что делает RuCode более доступным и востребованным будущими лидерами ИТ-отрасли".

По словам инициатора фестиваля, директора Центра развития IТ-образования МФТИ Алексея Малеева, RuCode - проект, где компании могут показать на реальных примерах, чем они занимаются. "Согласитесь, для большинства искусственный интеллект − это что-то из области фантастики, но чем больше людей будет иметь возможность погрузиться в эту сферу, тем больше квалифицированных специалистов получит отрасль", - считает Малеев.

На фестиваль приглашаются все, кто хочет "прокачать" свои навыки в IT, вне зависимости от возраста, уровня подготовки и места жительства. Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте: rucode.net.