Ставка на ветроэнергетику загоняет Германию в уголь

В погоне за "зеленой" энергетикой Германия оказалась в сложной ситуации - к 2022 году в стране собираются закрыть последние атомные электростанции, а к 2038 году и угольные. Но обещанный рывок в производстве электроэнергии за счет массового строительства ветряных генераторов пока что не оправдывает ожиданий. Примерно с 2017 года в этой области наблюдается настоящая стагнация, связанная как с бюрократическими сложностями, так и с сопротивлением населения. И если с тендерами на возведение офшорных ветрогенераторов, размещаемых в открытом море, худо-бедно дела движутся, то темпы развития наземных ветряных ферм оставляют желать лучшего.

Далеко не все немцы оказались готовы жить в окружении леса из ветряков, жалуясь на постоянный шум. Фото: Reuters

В земле Бавария, например, за последние два года не было подано ни одной заявки на строительство ветряных электростанций. Как пишут местные СМИ, жители вместе с защитниками природы и противниками теории изменения климата создают "слишком токсичную атмосферу" для успешной реализации проекта полной декарбонизации Германии. Кроме того, в Баварии c 2014 года действует правило, обязывающее возводить ветряные турбины на определенном удалении от ближайших строений - на расстоянии не менее чем в 10 раз превышающем высоту (до самого кончика верхней лопасти. - Прим. "РГ") ветрогенератора. Помимо очевидного негативного изменения визуального восприятия окружающего ландшафта, жители немецких деревень и городов жалуются на шум и вред, который ветряки наносят окружающей среде.

Адепты "зеленой" энергетики хотят радикально изменить ситуацию и принять закон, который бы зарезервировал до 2% территории Германии под строительство ветряных ферм. Насколько быстро это получится сделать и удастся ли вообще покажет процесс формирования нового правительства по итогам состоявшихся выборов в ФРГ.

Помимо проблемы в лице простых немцев, отказывающихся жить в окружении леса из ветряных мельниц, у новых властей вскоре возникнут сложности с утилизацией уже установленных ветряков из-за их износа. По разным оценкам около 6 тысяч ветряных турбин в Европе, включая установленные в Германии, придется разобрать уже к 2030 году. И если 90% такого ветряка подлежит обычной утилизации, то оставшиеся 10% - это сложные материалы, практически не подлежащие переработке.

До сих пор Германия и ее европейские соседи продавали часть отработавших свой срок ветряков в другие страны, включая Украину. Но по мере роста числа списанных ветрогенераторов, очевидно, способность их выгодно продать в третьи страны будет снижаться.

Альтернатива

Значительную часть энергобаланса нашей страны занимают низкоуглеродные источники энергии - гидроэлектростанции (около 20%) и атомные электростанции (19%). Доля солнечной и ветровой генерации в России - 1%, поэтому говорить о проблемах, связанных с их развитием, пока не приходится.

Распространенное мнение, что возобновляемая энергетика не представляет угрозы для экологии, далеко от истины. Ветряки и солнечные батареи побеждают генерацию на ископаемых источниках - угле и газе - только по одному параметру - размеру углеродного следа. У солнечных панелей он равен - 44 грамма CO2 на киловатт-час, ветровых генераторов - 11 граммов CO2 на киловатт-час, газовых электростанций - 450 граммов CO2 на киловатт-час, а угольных - 1000 граммов CO2 на киловатт-час. Но если смотреть только по углеродному следу, то самая чистая будет атомная энергетика - 9 граммов CO2 на киловатт-час.

Впрочем, негативное воздействие на окружающую среду нельзя сводить только к углеродному следу. Как это не парадоксально, главная проблема ветряков и солнечных панелей в масштабе их распространения. Их производство требует увеличения добычи таких элементов, как литий, кобальт, никель и других, следствием чего становятся иссушение почвы и загрязнение воздуха. Аналогичные проблемы с утилизацией отработавших свое аккумуляторов и комплектующих возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Пока их вторичная переработка - дорогое удовольствие. А отходы от работы растут по мере увеличения доли ВИЭ в энергобалансе.

Есть вопросы и к работе ВИЭ. Ветряки создают сильную вибрацию, именно поэтому в промышленных объемах их устанавливают на расстоянии от человеческого жилья. Но животных никто не спрашивает. Поля солнечных электростанций изменяют микроклимат на занимаемых ими территориях. Чем больше площадь поля, тем значительнее изменения.

Справедливости ради нужно отметить, что едва ли газовая или угольная электростанция благотворнее бы повлияла на экологию, если бы заменила, например, ветропарк или поле солнечных панелей.

Подготовил Сергей Тихонов