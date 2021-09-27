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27.09.2021 18:07
Рубрика: Происшествия

Суды прекращают практически каждое четвертое уголовное дело

Текст: Владислав Куликов
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за шесть месяцев этого года суды прекратили уголовные дела в отношении 23 процентов подсудимых.

Конечно, не все из них оправданы, но все эти люди получили второй шанс: судимости у них не будет, а значит, биография осталась без клейма.

Фото: Stock.com / PicLeidenschaft
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"В первом полугодии этого года судами РФ осуждено 293,6 тысячи лиц, или 76 процентов, а прекращено уголовное преследование в отношении 87,2 тысячи лиц, или 23 процентов", - рассказал Вячеслав Лебедев.

Заявление прозвучало на совещании председателей Верховных судов государств - членов ШОС. Как напомнил глава Верховного суда России, с 2016 года предусмотрена возможность прекращения судами уголовных дел о преступлениях небольшой или средней тяжести с назначением судебного штрафа.

При этом есть несколько условий: преступление совершено впервые и человек возместил ущерб. Предполагается, что такая система позволит не ломать судьбу оступившимся людям. Натворил глупостей и наломал дров? На первый раз дело закроют. Но совсем с рук преступление не спустят: суд выпишет человеку так называемый судебный штраф. Так что заплатить за свои ошибки придется в прямом и переносном смысле.

"В первом полугодии текущего года по этому основанию прекращены уголовные дела в отношении 20,4 тысячи лиц", - сообщил Вячеслав Лебедев.

Прекращаются уголовные дела и по другим основаниям, например, по примирению сторон. В итоге применения всех гуманных мер численность тюремного населения продолжает сокращаться.

"Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, по состоянию на 1 сентября этого года составила 471 490 лиц - на 11 342 лица меньше, чем на 1 января текущего года", - сообщил Вячеслав Лебедев.

Наказание в виде лишения свободы, по его словам, назначено 29 процентам осужденных, из которых 72 процента имели неснятые и непогашенные судимости. Иными словами, в большинстве случаев, признавая человека виновным, суды назначают альтернативные наказания: штраф, обязательные работы, ограничение свободы и т.п.

Человека, получившего в качестве наказания ограничение свободы, не отправят в тюрьму, но и вольницы ему не будет. Осужденному пропишут список запретов и строгий режим дня. А следить, чтобы свобода ему медом не казалась, будут инспекции тюремного ведомства. Так что человек вроде и дома остался, и в то же время наказан.

"Формированию благоприятного делового климата способствует гуманизация правосудия по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых в первом полугодии этого года осуждено 1486 лиц, из них к реальному лишению свободы - 117 лиц, или 8 процентов", - продолжил Вячеслав Лебедев.

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Еще одна зона особого внимания: дела несовершеннолетних. "За последние 10 лет Пленум Верховного суда РФ 14 раз обращался к вопросам рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, судимость которых сократилась с 47 тысяч лиц в 2010 году до 15 тысяч лиц в 2020 году, - рассказал Вячеслав Лебедев. - В первом полугодии текущего года суды прекратили уголовное преследование в отношении 37 процентов несовершеннолетних, а численность несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, по состоянию на 1 сентября этого года составила 869 лиц. К лишению свободы осуждены 1308 несовершеннолетних, или 17 процентов".

Фото: Сергей Куксин
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Еще одна новость: судебная система активно внедряет цифровые новации. Вячеслав Лебедев сообщил о работах по созданию суперсервиса "Правосудие онлайн". Он позволит участникам судопроизводства с помощью портала госуслуг участвовать в судебном процессе. Не просто подключаться к судебному заседанию по веб-связи, но изучать материалы дела, направлять в суд документы.

"Открытость правосудия гармонично связана с его доступностью, которая обеспечивается в том числе путем применения судами современных технологий, что особенно актуально в условиях пандемии, - подчеркнул председатель Верховного суда России. - В этом году более 3 миллионов процессуальных документов подано в суды в электронном виде, а количество обращений пользователей к ГАС "Правосудие" превысило 2,5 миллиарда запросов. Более 300 тысяч судебных заседаний проведены с использованием видео-конференц-связи".

Обратиться в суд можно будет через портал госуслуг, система даже поможет составить заявление

По его словам, суперсервис "Правосудие онлайн" позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде. А также участие в судебном заседании посредством веб-конференции и получение судебного акта. Кроме того, в настройках сервиса заложены стандартные формы исковых требований, калькулятор государственной пошлины, система автоматизированного определения подсудности и технологии распознавания текста. Все это упростит и ускорит для человека обращение в суд.

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