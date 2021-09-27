Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в понедельник подвел итоги отбора российских вузов в программу академического лидерства "Приоритет 2030".

- Мы получили 187 заявок от вузов из всех федеральных округов. В итоге в программу вошли 106 университетов, - сказал Валерий Фальков. - Отмечу, что 5 вузов - творческие, отобраны специальной комиссией под руководством министра культуры Ольги Любимовой.

Все 106 университетов получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Важно, что более 60 процентов вузов - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве и 11 - в Санкт-Петербурге.