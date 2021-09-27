"Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии", - писал замечательный русский поэт Сергей Есенин.

20 лет назад, когда президент России В.В. Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписывали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, едва ли кто-нибудь мог предвидеть, насколько сложными, противоречивыми и опасными окажутся первые десятилетия наступившего XXI века.

Россия и Китай вступили в новый век как равноправные стратегические партнеры. В основу Договора были положены общие взгляды двух стран на будущее международных отношений в сочетании с уважением национальных интересов каждой страны, избранной ею модели развития. Ценность этого исторического документа год от года росла - он оставался одним из главных факторов стабильности в крайне подвижном и непредсказуемом мире. Устойчивость системообразующего соглашения между Москвой и Пекином, разумеется, не случайна. Договор стал результатом всестороннего осмысления исторических уроков двусторонних отношений, объективного анализа развития международных отношений на современном этапе, стоящих перед обоими государствами задач реформирования социально-экономических структур в интересах повышения благосостояния народов двух стран.

Поскольку с момента подписания Договора прошло 20 лет, это хороший повод подвести первые итоги практической реализации его базовых положений, оценить реальную ценность этого документа для отношений между Россией и Китаем и для всего остального мира. Каковы же эти положения и в чем их принципиальное значение для мировой политики наших дней?

Во-первых, в Договоре отмечается, что Россия и Китай обязуются в своих отношениях твердо следовать принципам взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития, сделанного каждой из них в соответствии со своими внутренними условиями.

Закрепление этого положения в Договоре приобретает особую актуальность в наши дни, когда в условиях развернувшегося в мире геополитического соперничества ведущие западные государства грубо нарушают общепризнанные нормы международного права, бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, навязывая этим странам чуждые модели социального и политического развития. На этом фоне Россия и Китай, как ответственные международные игроки, на собственном примере демонстрируют уважение к базовым принципам развития международного сотрудничества. Не случайно, что опыт двусторонних российско-китайских отношений оказался востребованным многими многосторонними объединениями и организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) или группа БРИКС.

Во-вторых, Россия и Китай взяли на себя обязательство во взаимных отношениях не применять силу или угрозу силой, не использовать экономические и иные способы давления. Стороны договорились также не применять первыми ядерное оружие и не нацеливать стратегические ядерные ракеты друг против друга.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Пекине. 25 июня 2016 г. Фото: РИА Новости

Нет необходимости говорить о том, насколько такой подход отвечает не только долгосрочным интересам двух стран, но и становится важнейшим фактором международной стабильности. Не будет преувеличением сказать, что радикальная демилитаризация российско-китайской границы стала самым впечатляющим достижением в сфере разоружения последних десятилетий. В то время как Соединенные Штаты и некоторые другие страны Запада не гнушаются прибегать в своих отношениях с другими государствами, включая своих союзников, к различным формам неприкрытого давления, шантажа и угроз, Россия и Китай подают пример того, как должны вести себя великие державы и в отношении друг друга, и в отношении других государств.

В-третьих, в целях укрепления взаимного доверия Россия и Китай договорились расширять и углублять сотрудничество в военной области для укрепления безопасности каждой из них, упрочения региональной и международной стабильности. Страны заявили о том, что они не будут участвовать в каких-либо союзах или блоках, не будут предпринимать какие-либо другие действия, включая заключение договоров с третьими государствами, которые могли бы нанести ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности любой из сторон. Развивая сотрудничество в военной области, Россия и Китай неизменно отмечают, что оно не направлено против третьих стран.

В-четвертых, Россия и Китай, как два постоянных члена Совета Безопасности ООН, которые несут главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, зафиксировали в Договоре приверженность строгому выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим международным договорам, участниками которых они являются. Стороны договорились прилагать совместные усилия по поддержанию глобального стратегического баланса и стабильности, всемерно способствовать неукоснительному соблюдению основополагающих договоренностей, обеспечивающих стратегическую стабильность. История XXI в. подтвердила важность этого положения Договора, особенно на фоне обозначившихся тенденций к разрушению систем международной безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Эти важные положения Договора были в дальнейшем развиты и конкретизированы в целом ряде отдельных документов. В июне 2016 года президент России В.В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с Совместным заявлением, в котором сформулировали подходы двух стран к вопросам укрепления глобальной стратегической стабильности.

В-пятых, Договор предусматривает совместные действия двух наших стран по утверждению нового справедливого и рационального международного порядка, по укреплению центральной роли ООН в международных делах. 20 лет назад было трудно предвидеть, что роль Организации Объединенных Наций и ее институтов будет подвергаться сомнению, что столь частыми станут попытки отдельных государств действовать в обход ООН, игнорировать решения Совета Безопасности, использовать площадку ООН в своекорыстных пропагандистских целях.

На примере ШОС, в которой лидирующая роль принадлежит России и Китаю, видно, как, объединившись в гибкую и подвижную коалицию, странам становится легче отстаивать свои интересы. Одновременно ШОС, наряду с другими региональными и континентальными образованиями, прокладывает путь к становлению нового миропорядка. Подобные "блоки" со временем смогут составить основу несущей конструкции будущего мироустройства.

В-шестых, важнейшей составляющей двусторонних отношений являются торгово-экономические связи между двумя странами, которые, как указано в Договоре, развиваются "на основе равенства и взаимной выгоды". За 20 лет, прошедших со времени подписания Договора, товарооборот между двумя странами вырос более чем в пять раз, превысив 100 млрд долл., а Китай на протяжении последних 10 лет сохраняет за собой позицию крупнейшего торгового партнера России. Несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, связанное с последствиями пандемии COVID-19, двусторонняя торговля и инвестиции сохраняют в целом положительную динамику.

В-седьмых, наряду с поступательным развитием двусторонних отношений на официальном уровне, динамично расширяются связи по линии культуры, образования, спорта, туризма, общественных организаций. Как указывается в Договоре, "укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях отвечает коренным интересам народов двух стран". Сегодня мы видим, как "человеческое измерение" постепенно становится важной неотъемлемой частью партнерских отношений между Россией и Китаем. Процесс этот идет не так быстро, как нам хотелось бы, на его пути возникают препятствия - вспомним хотя бы о еще не завершившейся пандемии коронавируса. Тем не менее вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что сейчас в России гораздо лучше знают Китай, чем это было 20 лет назад, а в Китае гораздо лучше знают Россию.

Президент России В.В. Путин, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Синьхуа", следующим образом охарактеризовал отношения между двумя странами: "Сказать, что это просто стратегическое взаимодействие, недостаточно. Поэтому мы стали говорить о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии. Всеобъемлющее - это значит, что мы работаем практически по всем важнейшим направлениям. А стратегическое означает, что мы придаем этому огромное межгосударственное значение".

Подписывая договор, президент России В.В. Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь исходили из того, что заложенные в нем принципы будут служить не только нынешним, но и будущим поколениям народов наших стран. Нет никаких сомнений в том, что он и дальше будет оставаться актуальным и востребованным и в России, и в Китае, на практике демонстрируя безграничные возможности и преимущества построения между государствами сообщества единой судьбы.

Дословно

Последовательное и всестороннее развитие российско-китайских отношений отвечает коренным интересам России и Китая. Оно принесло реальную пользу народам двух стран, служит делу упрочения мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерениях.

Стороны подчеркивают необходимость уважения независимого выбора своего будущего народами всех стран, а также мирного урегулирования споров политическими и дипломатическими средствами на основе принципов равной и неделимой безопасности при взаимном учете интересов и строго в рамках правового поля.

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 25 июня 2016 года

* Полная версия статьи в сборнике "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР"