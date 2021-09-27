В бельгийском Генте шумных водителей лишают машин

По новым правилам машины у нарушителей тишины конфискуют на срок не менее 72 часов. При этом они сами должны оплачивать расходы на буксировку и хранение авто. Решение о том, нарушил ли водитель шумовой лимит, принимают местные полицейские. Новые меры будут действовать до конца года, а после власти оценят их эффективность, пишет газета Guardian. По словам Брэма Ван Лоо, советника мэра Гента по правовым вопросам и вопросам безопасности, пока еще подводить итоги рано, но уже сейчас местные жители говорят, что довольны изменениями.
В соседних Нидерландах власти Роттердама тоже взялись за шумных водителей. В рамках эксперимента прошлым летом в трех точках в центре города установили камеры и звуковые мониторы. Как выяснилось, шумовой лимит превысили примерно три процента водителей (это около 100 машин). Одно транспортное средство и вовсе нарушило ограничения по шуму 15 раз за день. По действующим правилам, чтобы изъять у громкого водителя машину, роттердамская полиция должна сначала отправить ее на техосмотр и там зафиксировать, что шум от нее действительно превышает норму. На деле это оказывается долгим процессом, поэтому власти все еще думают, как бы упростить процедуру "отлова" и наказания любителей пошуметь. По данным ВОЗ, шумовое загрязнение нередко вызывает проблемы со слухом, болезни сердца. Допустимый порог шума, который не наносит вреда людям, составляет 55 децибел. Но в одной только Европейской экономической зоне 113 миллионов человек страдают от дорожного шума, превышающего этот показатель. Из них 36 миллионов подвержены воздействию шума выше 65 децибел.
Как сообщил "РГ" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, уже завтра парламент столицы начнет рассматривать пакет предложений мэра Сергея Собянина об усилении ответственности за громкую музыку и выхлопы от автомобилей и байков.
"Пакет Собянина" предполагает изменения как на региональном, так и на федеральном уровнях. Как заявил Шапошников, парламент столицы в случае поддержки депутатов готов выйти в Госдуму с инициативой о наделении регионов правом самим установить штрафы за нарушение тишины и покоя от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя вместо действующего штрафа в 500 рублей. Во-вторых, поправки Собянина предусматривают использование камер с шумомерами, чтобы за нарушителями не приходилось бегать и ловить их за руку. В-третьих, мэр Москвы по аналогии с коллегой из Гента предложил задерживать транспорт до устранения нарушений.
Конкретно в Москве за нарушение покоя с 23.00 до 7.00 Собянин предлагает установить прогрессивный штраф для водителей - с 5 тыс. руб. для физических и с 50 тыс. руб. - для юридических лиц. Этот минимум предполагается для мотоциклов мощностью до 50 лошадиных сил и для авто до 200 "лошадей". Далее - по 250 руб. плюсом за каждые 10 "сил".
"Законопослушным автомобилистам ничего не угрожает, - уверен Шапошников. - Штрафы коснутся тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом, что как раз и приводит к повышенному уровню шума".
Подготовил Сергей Бабкин