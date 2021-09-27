В Британии назвали размер компенсаций за убитых мирных афганцев

Всего 688 тысяч фунтов компенсаций заплатило правительство Великобритании за гибель 289 мирных жителей, убитых в ходе военной операции британскими силами в Афганистане с 2006 по 2013 год. В среднем это 2380 фунтов за каждого. При этом по отдельным случаям суммы бывали еще меньше.

Например, в декабре 2009 года афганская семья получила 4233,60 фунта за четверых своих детей, которые были "застрелены и убиты" по ошибке. В этом же месяце другие родители получили 586,42 фунта за смерть своего 10-летнего сына. В феврале 2008 года еще одной семье заплатили всего 104,17 фунта за гибель одного из родственников и ущерб, нанесенный имуществу. Как заявил представитель британского министерства обороны, размер выплат определялся местными законами и традициями.

Эти цифры обнародовала благотворительная организация Action on Armed Violence (AOAV), которая получила их по запросу о предоставлении свободного доступа к информации. Как выяснила AOAV, самой младшей жертве среди мирных афганцев было всего три года. В целом, по подсчетам организации, за 20 лет конфликта международные и афганские силовики ранили или убили 20 390 гражданских лиц. В соответствующих документах британского минобороны многие инциденты описаны кратко. "Читать эти файлы непросто. За сухим слогом стоят сотни трагичных смертей, включая десятки детей, а похож он скорее на инвентарную опись", - цитирует газета The Guardian автора отчета AOAV Мюррея Джонса.

Вашингтон тоже не раз выплачивал компенсацию за убитых мирных афганцев. К примеру, в марте 2014 года мужчина получил тысячу долларов за смерть своего сына, передает агентство Reuters. Другому афганцу заплатили 10 тысяч долларов также за гибель ребенка, убитого в ходе операции американских войск.