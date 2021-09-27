В ЦДРА отметили годовщину армейского учреждения культуры

В понедельник, 27 сентября Центральному дому Российской армии имени М.В.Фрунзе исполнилось 94 года.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что на торжественном собрании в Краснознаменном зале коллектив ЦДРА с праздником поздравил директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный. Вместе с начальником Центрального дома Российской армии заслуженным работником культуры РФ Василием Мазуренко он вручил лучшим сотрудникам ЦДРА почетные знаки и грамоты. Потом был большой праздничный концерт.

Творческие коллективы Центрального дома Российской армии выступают во многих уголках страны. Их концерты сопровождают многие армейские торжества и масштабные проекты военного ведомства. Военные артисты дарят радость участникам войсковых учений и военнослужащим, выполняющим задачи в боевой обстановке. Популярностью пользуются проводимые ЦДРА Всероссийский фестиваль "Катюша", Всероссийские конкурсы "Золотой сокол", "Родная армия", "Суровая нитка", Всеармейский конкурс "Армейский калейдоскоп" и другие творческие состязания.

Справка "РГ"

27 сентября 1927 года - отправная точка в истории ЦДРА. В этот день вышел приказ Реввоенсовета СССР № 515. Он предписывал "для удовлетворения культурных запросов военных работников и их семейств, а также для совместной политико-просветительной работы с трудящимися массами - создать в Москве Центральный Дом РККА, присвоив ему имя М.В. Фрунзе".

Именно в стенах ЦДРА родились ныне прославленные Центральный академический театр Российской Армии, Академический дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный музей Вооруженных сил, Центральный спортивный клуб армии, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

В годы Великой Отечественной войны учреждение стало базовой структурой культурного обеспечения войск. Там организовывали агитационно-пропагандистскую работу среди бойцов и командиров, уходящих на фронт. Формировали выездные бригады артистов театров, филармоний, концертно-гастрольных объединений, которые выступали для бойцов на передовой.