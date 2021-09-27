В ФСС рассказали, когда предпенсионеры могут бесплатно отдохнуть в санатории

Работодатели могут направить граждан предпенсионного возраста в санатории в счет компенсации страховых взносов. Об этом Фонд социального страхования (ФСС) сообщил в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве обратили внимание, что все, кто работает по трудовым договорам, по закону застрахованы в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а работодатель отчисляет за них страховые взносы. При этом часть этих взносов он может вернуть и потратить на профилактику производственных рисков и профилактику профессиональных заболеваний работников. Обычно это 20% от всех перечисленных фонду средств. Но их объем может быть увеличен до 30% при условии, что эти дополнительные 10 % работодатель направит на санаторно-курортное лечение своих работников.

Причем, сегодня компенсация санаторно-курортного лечения возможна для работников предпенсионного возраста (тех, кому до пенсии осталось не более 5 лет), работающих пенсионеров и работников, которые заняты на вредном производстве. Получить компенсацию может любой работодатель, в том числе - зарегистрированный как ИП.

В прошлом году Фонд социального страхования вернул работодателям на профилактику заболеваний работников, а также предупреждение производственного травматизма свыше 17 млрд рублей. В таком объеме деньги были ими потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение обязательных профосмотров, обучение работников технике безопасности, проведение специальной оценки условий труда, закупку приборов контроля за режимом труда и отдыха и санаторное лечение работников.