В Госдуме пояснили норму нового закона о досрочной отставке глав регионов

Напомним, что речь о проекте нового закона, который развивает нормы Конституции о единстве публичной власти в РФ. Документ гласит, что президент Российской Федерации вправе отрешить высшее должностное лицо субъекта РФ от должности в связи с утратой доверия.
Ранее обязательными основаниями для этого были выявление фактов коррупции или конфликта интересов.
В случае принятия закона, "не нужно будет ждать документов, заключений от правоохранительных органов по поводу коррупционных проявлений или конфликта интересов", пояснил Павел Крашенинников.
"Если глава региона утратил доверие президента, и от этого страдает территория, граждане, которые проживают на ней, то, конечно, это само по себе может являться основанием, чтобы отправить в отставку", - подчеркнул он. То есть сам факт утраты доверия будет являться достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий.
При этом глава региона после отрешения его от должности президентом в течение пяти лет не сможет претендовать на этот пост ни в одном субъекте РФ, гласит проект закона.
Также уточняется, что президент вправе применять к главе региона и иные меры ответственности - менее строгие. Это может быть предупреждение, выговор.