В Госдуме пояснили норму нового закона о досрочной отставке глав регионов

Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти корректирует основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия президента. Как пояснил "РГ" один из авторов документа, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, теперь речь не только о коррупции или конфликте интересов.

Напомним, что речь о проекте нового закона, который развивает нормы Конституции о единстве публичной власти в РФ. Документ гласит, что президент Российской Федерации вправе отрешить высшее должностное лицо субъекта РФ от должности в связи с утратой доверия.

Ранее обязательными основаниями для этого были выявление фактов коррупции или конфликта интересов.

В случае принятия закона, "не нужно будет ждать документов, заключений от правоохранительных органов по поводу коррупционных проявлений или конфликта интересов", пояснил Павел Крашенинников.

"Если глава региона утратил доверие президента, и от этого страдает территория, граждане, которые проживают на ней, то, конечно, это само по себе может являться основанием, чтобы отправить в отставку", - подчеркнул он. То есть сам факт утраты доверия будет являться достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий.

При этом глава региона после отрешения его от должности президентом в течение пяти лет не сможет претендовать на этот пост ни в одном субъекте РФ, гласит проект закона.

Также уточняется, что президент вправе применять к главе региона и иные меры ответственности - менее строгие. Это может быть предупреждение, выговор.