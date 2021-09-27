В Госдуму внесен законопроект о системе управления в субъектах РФ

Все органы региональной власти должны работать как единый механизм, на это направлен проект нового закона, который был в понедельник внесен в Госдуму. Правила, по которым живут субъекты Федерации, приводятся к общему знаменателю, при этом ряд норм подлежит корректировке. В частности, это касается губернаторских сроков и порядка досрочной отставки глав региона. Все это - важный шаг на пути улучшения работы государственного механизма, заявил "РГ" один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В обновленной Конституции был закреплен принцип единства системы публичной власти. Он предполагает согласованное действие различных уровней власти в интересах населения. В развитие этой конституционной нормы уже было принято несколько важных законов - о правительстве РФ, о Госсовете, были внесены серьезные изменения в Закон "О Конституционном Суде РФ". Теперь парламентарии сделали следующий шаг в сторону приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Новый законопроект развивает положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов. Инициатором изменений наряду с Павлом Крашенинниковым стал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В случае принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей, пояснил Павел Крашенинников. Таким образом, прежний Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утратит силу. О масштабе структурных изменений говорят не только количество глав и статей, но и основные положения документа. Так, в проекте предлагается закрепить принципы деятельности органов власти регионов, среди которых обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, верховенство Конституции РФ.

Одна из новелл, которая сразу обращает на себя внимание, касается губернаторских сроков. Нынешний порядок таков: глава региона может избираться не более чем на пять лет. Конкретный срок полномочий определяет регион, а федеральное законодательство устанавливает верхний предел, пояснили в думском комитете по госстроительству. Кроме того, глава региона не может занимать должность более двух сроков подряд. После принятия предлагаемых изменений федеральный закон будет един для всех региональных руководителей, а также для заксобраний.

"В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается в пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу. В результате на федеральном уровне не будет прописано запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Авторы проекта решили, что с мест лучше видно, сколько времени тот или иной глава нужен на посту, если он на нем эффективен.

Законопроект устанавливает общее для всех регионов страны наименование высшего должностного лица - глава

Что это означает применительно к цели сменяемости власти в стране, журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Тот призвал дождаться конкретики, которая возникнет в ходе обсуждения документа в парламенте, но эту тему все же в целом прокомментировал. "Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе", - подчеркнул Песков. Он добавил, что "все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода".

Если губернатор утратит доверие президента РФ, он, как и прежде, вынужден будет уйти с поста. Но в это положение внесена существенная корректировка. Ранее обязательными основаниями для принятия такого решения было выявление фактов коррупции или конфликта интересов. Теперь в законе этого уточнения прописано не будет - сам факт утраты доверия будет являться достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий.

При этом глава региона после отрешения его от должности президентом в течение пяти лет не сможет претендовать на этот пост ни в одном субъекте РФ. Также уточняется, что президент вправе применять к главе региона и иные меры ответственности - менее строгие. Это может быть предупреждение, выговор.

Законопроектом о региональной власти также предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, вплоть до освобождения от должности. Как заметили авторы инициативы, он будет предусмотрен по аналогии с санкциями для депутатов Госдумы и их муниципальных коллег. Возможными мерами станут предупреждения, а также освобождение от должности.

Важные нормы проекта унифицируют законодательные процедуры в РФ. Для этого в новом законе предлагается специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также законопроект дает прокурорам регионов право законодательной инициативы.

Кроме того, документ вводит целый ряд актуальных новелл. Так, он дает возможность дистанционного взаимодействия органов власти регионов и удаленного участия в заседаниях заксобраний, вносит положения об обязательном обеспечении доступа населения к информации о деятельности региональных властей.

Упомянем еще одну норму, которая по сути не меняет сложившийся порядок, но тоже обратила на себя внимание. Внесенный в Госдуму законопроект устанавливает общее для всех субъектов Российской Федерации наименование высшего должностного лица - глава. Высший исполнительный орган - это теперь "правительство" субъекта РФ. Что касается заксобраний, то им, согласно документу, нельзя будет использовать в названиях словосочетания, составляющие основу наименований федеральных органов государственной власти. Впрочем, в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству уточнили, что, возможно, будет ряд исключений. А именно, "с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности". Так, не предусматривается изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральных территорий. Но название поста не сможет содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента Российской Федерации.

Страна большая, но власть любого региона должна работать по общим правилам. Фото: РИА Новости

Мнение

На вопросы "РГ" ответил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"РГ": Какова основная цель внесения нового варианта закона о региональной власти?

Павел Крашенинников: В прежнем законе было огромное количество заплаток. В зависимости от разных ситуаций он менялся в ту или другую сторону. Наша главная цель - чтобы этот закон соответствовал нормам, которые появились в Конституции в результате ее обновления, и работал на благо граждан страны. В Основном Законе, напомню, был закреплен принцип единства системы публичной власти, который предполагает согласованное действие различных ее уровней как единого целого.

Это - важный шаг на пути улучшения работы государственного механизма. И в соответствии с этими изменениями органы власти региона - заксобрания, высшие должностные лица, правительства региона - будут гармонично вписаны в систему публичной власти государства. Это необходимо, чтобы у них было взаимодействие без шероховатостей, чтобы они могли более эффективно работать на благо граждан.

На федеральном уровне не будет прописано запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд

Кроме того, проект о региональной власти учитывает нормы уже действующих законов. В частности, это закон о Госсовете (например, речь о согласительных процедурах, когда идет спор между муниципальным образованием и субъектом Федерации). Кроме того, появились новые ситуации с Конституционным судом - в каких случаях может быть отменен акт субъекта Федерации, кто может быть инициатором. Все это уже прописано в законе о Конституционном суде.

"РГ": Что изменится в механизме досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия президента?

Павел Крашенинников: Не нужно будет ждать документов, заключений от правоохранительных органов по поводу коррупционных проявлений, конфликта интересов. Если глава региона утратил доверие президента, и от этого страдает территория, граждане, которые проживают на ней, то, конечно, это само по себе может являться основанием, чтобы отправить его в отставку.

"РГ": Многие обратили внимание на норму о губернаторских сроках. Теперь главы регионов смогут избираться, как говорится, навечно - без ограничений?

Павел Крашенинников: В проекте закона указано только про избрание главы региона на срок в пять лет. Запрета на избрание более чем на два срока в федеральном законе не установлено. Однако в своих уставах и конституциях субъекты РФ вправе ставить такое ограничение. Так что этот вопрос находится в компетенции регионов, а значит, и избирателей, которые определяют состав заксобраний на выборах. Для внесения соответствующих изменений на уровне региона потребуется достаточно сложная процедура и не менее двух третей голосов депутатов заксобрания.