В Госдуму внесен законопроект о системе управления в субъектах РФ

В обновленной Конституции был закреплен принцип единства системы публичной власти. Он предполагает согласованное действие различных уровней власти в интересах населения. В развитие этой конституционной нормы уже было принято несколько важных законов - о правительстве РФ, о Госсовете, были внесены серьезные изменения в Закон "О Конституционном Суде РФ". Теперь парламентарии сделали следующий шаг в сторону приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Новый законопроект развивает положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов. Инициатором изменений наряду с Павлом Крашенинниковым стал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В случае принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей, пояснил Павел Крашенинников. Таким образом, прежний Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утратит силу. О масштабе структурных изменений говорят не только количество глав и статей, но и основные положения документа. Так, в проекте предлагается закрепить принципы деятельности органов власти регионов, среди которых обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, верховенство Конституции РФ.
Одна из новелл, которая сразу обращает на себя внимание, касается губернаторских сроков. Нынешний порядок таков: глава региона может избираться не более чем на пять лет. Конкретный срок полномочий определяет регион, а федеральное законодательство устанавливает верхний предел, пояснили в думском комитете по госстроительству. Кроме того, глава региона не может занимать должность более двух сроков подряд. После принятия предлагаемых изменений федеральный закон будет един для всех региональных руководителей, а также для заксобраний.
"В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается в пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу. В результате на федеральном уровне не будет прописано запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Авторы проекта решили, что с мест лучше видно, сколько времени тот или иной глава нужен на посту, если он на нем эффективен.
Что это означает применительно к цели сменяемости власти в стране, журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Тот призвал дождаться конкретики, которая возникнет в ходе обсуждения документа в парламенте, но эту тему все же в целом прокомментировал. "Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе", - подчеркнул Песков. Он добавил, что "все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода".
Если губернатор утратит доверие президента РФ, он, как и прежде, вынужден будет уйти с поста. Но в это положение внесена существенная корректировка. Ранее обязательными основаниями для принятия такого решения было выявление фактов коррупции или конфликта интересов. Теперь в законе этого уточнения прописано не будет - сам факт утраты доверия будет являться достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий.
При этом глава региона после отрешения его от должности президентом в течение пяти лет не сможет претендовать на этот пост ни в одном субъекте РФ. Также уточняется, что президент вправе применять к главе региона и иные меры ответственности - менее строгие. Это может быть предупреждение, выговор.
Законопроектом о региональной власти также предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, вплоть до освобождения от должности. Как заметили авторы инициативы, он будет предусмотрен по аналогии с санкциями для депутатов Госдумы и их муниципальных коллег. Возможными мерами станут предупреждения, а также освобождение от должности.
Важные нормы проекта унифицируют законодательные процедуры в РФ. Для этого в новом законе предлагается специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также законопроект дает прокурорам регионов право законодательной инициативы.
Кроме того, документ вводит целый ряд актуальных новелл. Так, он дает возможность дистанционного взаимодействия органов власти регионов и удаленного участия в заседаниях заксобраний, вносит положения об обязательном обеспечении доступа населения к информации о деятельности региональных властей.
Упомянем еще одну норму, которая по сути не меняет сложившийся порядок, но тоже обратила на себя внимание. Внесенный в Госдуму законопроект устанавливает общее для всех субъектов Российской Федерации наименование высшего должностного лица - глава. Высший исполнительный орган - это теперь "правительство" субъекта РФ. Что касается заксобраний, то им, согласно документу, нельзя будет использовать в названиях словосочетания, составляющие основу наименований федеральных органов государственной власти. Впрочем, в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству уточнили, что, возможно, будет ряд исключений. А именно, "с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности". Так, не предусматривается изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральных территорий. Но название поста не сможет содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента Российской Федерации.
На вопросы "РГ" ответил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"РГ": Какова основная цель внесения нового варианта закона о региональной власти?
Павел Крашенинников: В прежнем законе было огромное количество заплаток. В зависимости от разных ситуаций он менялся в ту или другую сторону. Наша главная цель - чтобы этот закон соответствовал нормам, которые появились в Конституции в результате ее обновления, и работал на благо граждан страны. В Основном Законе, напомню, был закреплен принцип единства системы публичной власти, который предполагает согласованное действие различных ее уровней как единого целого.
Это - важный шаг на пути улучшения работы государственного механизма. И в соответствии с этими изменениями органы власти региона - заксобрания, высшие должностные лица, правительства региона - будут гармонично вписаны в систему публичной власти государства. Это необходимо, чтобы у них было взаимодействие без шероховатостей, чтобы они могли более эффективно работать на благо граждан.
Кроме того, проект о региональной власти учитывает нормы уже действующих законов. В частности, это закон о Госсовете (например, речь о согласительных процедурах, когда идет спор между муниципальным образованием и субъектом Федерации). Кроме того, появились новые ситуации с Конституционным судом - в каких случаях может быть отменен акт субъекта Федерации, кто может быть инициатором. Все это уже прописано в законе о Конституционном суде.
"РГ": Что изменится в механизме досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия президента?
Павел Крашенинников: Не нужно будет ждать документов, заключений от правоохранительных органов по поводу коррупционных проявлений, конфликта интересов. Если глава региона утратил доверие президента, и от этого страдает территория, граждане, которые проживают на ней, то, конечно, это само по себе может являться основанием, чтобы отправить его в отставку.
"РГ": Многие обратили внимание на норму о губернаторских сроках. Теперь главы регионов смогут избираться, как говорится, навечно - без ограничений?
Павел Крашенинников: В проекте закона указано только про избрание главы региона на срок в пять лет. Запрета на избрание более чем на два срока в федеральном законе не установлено. Однако в своих уставах и конституциях субъекты РФ вправе ставить такое ограничение. Так что этот вопрос находится в компетенции регионов, а значит, и избирателей, которые определяют состав заксобраний на выборах. Для внесения соответствующих изменений на уровне региона потребуется достаточно сложная процедура и не менее двух третей голосов депутатов заксобрания.