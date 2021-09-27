В Госдуму внесли проект о переименовании губернаторов в глав регионов

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта федерации, а не губернатором. Это стало одной из норм проекта нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС