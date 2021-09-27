В Госдуму внесли проект о переименовании губернаторов в глав регионов

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта федерации, а не губернатором. Это стало одной из норм проекта нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации.
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Документ внесен в развитие норм обновленной Конституции, его авторами выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является "Глава" с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ", - пояснил журналистам Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.
Речь идет об установлении единообразного подхода в наименованиях органов государственной власти регионов, добавил Клишас. По его словам, также предлагается единое наименование высшего исполнительного органа - "Правительство субъекта Российской Федерации".