В Госдуму внесли законопроект о единой системе органов власти

В Госдуму внесен проект нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти корректируется срок полномочий главы региона.

Документ внесен в развитие норм обновленной Конституции, его авторами выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По нынешнему законодательству, глава региона не может быть избран на должность более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий, уточнил Андрей Клишас, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, вводятся единые сроки исполнения полномочий высшего должностного лица региона - пять лет. Также это касается депутатов законодательных органов субъектов РФ.

Как пояснил журналистам Крашенинников, эта норма вводится "в целях обеспечения стабильности системы публичной власти". Он уточнил, что сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет.