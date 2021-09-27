В "Яблоке" прокомментировали информацию о здоровье Явлинского

Состояние основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского не вызывает опасений, он посетил лечащего врача. Об этом рассказал член федерального политического комитета партии Сергей Митрохин.

"Никакого тяжелого состояния у него нет. Какие-то проблемы были - он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него. Скорее всего, скоро должен выйти на связь", - сообщил Митрохин РИА Новости.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Явлинский госпитализирован в состоянии средней тяжести.