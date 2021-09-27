В каких городах самые дорогие новостройки

Новостройки в регионах по итогам третьего квартала этого года продолжили дорожать. И самый значительный рост показали квадратные метры в Краснодарском крае. Такой вывод сделали аналитики федерального портала "Мир квартир", проанализировав цены с июня по сентябрь на возводимое жилье в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.

Новостройки в регионах по итогам третьего квартала этого года продолжили дорожать. Фото: iStock

Заметнее всего подорожало жилье в строящихся объектах Сочи (+28,7%) и Краснодара (+27,2%). Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко объяснил эту тенденцию дефицитом новых проектов. "На цены в Сочи повлиял официальный мораторий на строительство до утверждения нового генплана. Однако и в Краснодаре наблюдается такой же дефицит - новых проектов там сейчас очень мало, поэтому цены так взлетели. Добавим сюда активный летний сезон, который в Краснодарском крае традиционно "делает кассу", плюс длящуюся неопределенность с выездом за рубеж - и вот результат", - пояснил он.

В десятку самых подорожавших в III квартале городов также вошли Мурманск (+15,3%), Астрахань (+14,9%), Брянск (+14,8%), Курск (+14,6%), Улан-Удэ (+14,5%), Новокузнецк (+14,4%), Омск (+14,3%) и Грозный (+13,6%).

В столицах, напротив, как уверяют аналитики "Мир квартир", идет снижение цены на вновь возводимое жилье. Москва за три последних месяца уронила цену "квадрата" на 3,9%, Петербург - на 0,7%. Также подешевели Тула (-3,4%) и Махачкала (-0,1%).

Если проанализировать динамику с начала этого года, то с января по сентябрь цена квадратного метра больше всего поднялась в Сочи (+77,5%), Краснодаре (+49,6%), Омске (+36,1%), Симферополе (+34,3%), Курске (+33,8%), Улан-Удэ (+33,5%), Севастополе (+31,4%), Кемерово (+30,9%), Брянске (+30,2%) и Грозном (+29,6%).

Ни в одном городе из 70 не отмечено снижения цены "квадрата" с начала года.

"На рост цен во многих городах влияет дефицит нового жилья, и спрос порой очень сильно перекрывает предложение, - пояснил Павел Луценко. В Сочи, Краснодаре, Симферополе и Севастополе к этому фактору прибавилась сезонная активность покупателей. Кроме того, города с относительно низким уровнем цен - Омск, Курск, Брянск, Астрахань, Кемерово, Новокузнецк и Грозный и др. - стремительно "исправляются", и те, кто успел купить квартиру там за последние полтора года, сделали хорошие инвестиции".