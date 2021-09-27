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Текст:   Матвей Линник 
10:35 27.09.2021

В каком случае можно лишиться жилья из-за долгов по ипотеке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заемщик может лишиться квартиры уже через три месяца неплатежей по ипотеке. Об этом РИА Новости рассказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Фото: iStock
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Как отметили в пресс-службе департамента розничного взыскания "Сбербанка", взыскать заложенное имущество могут, если сумма неисполненного обязательства, который обеспечен ипотекой, превышает 5% от размера оценки предмета ипотеки.

По словам эксперта, процесс реализации имущества при идеальном раскладе занимает около шести месяцев в досудебном порядке, однако может затянуться и до 9-12 месяцев, если вопрос будет решаться через суд.

Для того, чтобы не лишиться жилья, заемщику лучше сразу сообщить о своем затруднительном положении банку. В этом случае кредитные организации могут пойти на уступки и предложить клиенту реструктуризацию или ипотечные каникулы, заключил Гордейко.

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