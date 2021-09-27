В Китае публикован сборник из 72 статей, написанных председателем КНР Си Цзиньпином, в которых он объясняет принципы построения "новой модели развития Китая".

Сотрудники у стойки, рекламирующей китайский цифровой юань (электронный юань), на Китайской международной выставке по торговле услугами (CIFTIS) 2021 года в Пекине, Китай, 3 сентября 2021 года. Фото: REUTERS

Выход сборника связан с тем, что в КНР планируется кардинальная смена приоритетов в развитии экономики. На новом его витке должен произойти переход от количественных критериев к качественным, когда внимание будет уделяться не столько быстрому росту экономики, который за последние десятилетия уже стал считаться характерной особенностью Китая, сколько качественному развитию. Это совершенно разные подходы: вместо расширения масштаба - переход к структурной оптимизации, вместо создания необходимых базовых условий - переход к созданию инноваций.

Планируется, что Китай будет планово реализовывать не просто очередной этап реформ, а новую модель своего экономического развития, которая способна принципиально изменить сложившийся образ страны. При этом минимум три устойчивых стереотипа в отношении экономики КНР полностью уйдут в прошлое. Один из них - что стратегия развития КНР ориентирована исключительно на экспорт и это создает зависимость Китая от мировой торговли. Второй - что здоровье китайской экономики поддерживается только невероятным ежегодным экономическим ростом.

А самое важное, что пропадет стереотип, будто Китай только заимствует и копирует технологии, а к защите интеллектуальной собственности относится сугубо формально.

"Сдавленное горло" Китая

Среди новых стратегических целей - таких, как инновационное развитие, скоординированное развитие, экологическое "зеленое" развитие, открытость для внешнего мира, развитие "экономики совместного потребления", именно инновации занимают главное место. Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва закрепляет роль инноваций в своем послании, где, в частности, сказано: "Необходимо твердо придерживаться того, чтобы инновации занимали центральное место в рамках всей работы по модернизации страны, а в сфере науки и техники стратегической основой развития страны должен стать расчет исключительно на собственные силы".

Си Цзиньпин, выступая в июле 2015 года на совещании с руководителями региональных партийных комитетов в городе Чанчунь, сказал: "Борьба за инновации - это борьба за развитие, обеспечить инновации - это значит обеспечить свое будущее. Не привносить новое - значит быть отсталым, промедлить с инновациями - тоже означает быть отсталым".

Использование цифрового юаня подтверждает стремление государства с помощью инноваций защитить свою экономическую независимость

Согласно установкам Пекина, должна быть создана соответствующая научная и образовательная база, сформирована социокультурная среда, обладающая настолько мощным креативным потенциалом, чтобы стимулировать общество генерировать новые идеи и вести инновационную работу в объемах, соответствующих поставленной задаче.

Какие действия планирует совершить Китай для достижения поставленной цели? Прежде всего китайское руководство сформулировало проблему "сдавленного горла". Под этим понятием имеется в виду, что в настоящее время Китай все еще находится в зависимости от развитых стран по целому ряду критически важных технологий, ключевых комплектующих, а также определенному программному обеспечению.

Среди новых стратегических целей Поднебесной - экологическое "зеленое" развитие. На снимке: ветряные турбины подготавливаются к отправке в места назначения. Рудонг, провинция Цзянсу, Китай, 15 сентября 2021 года. Фото: EPA

Для решения проблемы "сдавленного горла" ставится задача в максимально сжатые сроки восполнить нехватку как минимум 35 технологий, среди которых: литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности, микросхемы, операционные системы, гондолы авиадвигателей, тактильные датчики, технология вакуумного напыления, радиочастотные компоненты сотовых телефонов и так далее. Полный список опубликован газетой "Кэцзи жибао".

Также предполагается ускорить подготовку высококвалифицированных специалистов, провести реформу академической системы и высшей школы, уделить особое внимание углублению фундаментальных исследований. Поставлена задача многократно увеличить госинвестиции в фундаментальные передовые исследования и разработки, но в то же время создать многоканальные механизмы размещения инвестиций со стороны общества. Любопытно, что руководители высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также руководители предприятий освобождаются от ответственности за свои ошибки в принятии решений в области технических инноваций, если, принимая эти решения, они не стремились получить незаконные выгоды.

Предполагается также обеспечить оптимальное распределение сил и совместное использование ресурсов научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими подразделениями компаний. Продвигать использование в науке междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов. Содействовать глубокой интеграции производства, образования и исследований. Ввести налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в фундаментальные исследования.

Оказать поддержку инновационным малым, средним и микропредприятиям, формируя на этом уровне важнейший источник инноваций.

В качестве стратегических направлений принято решение сфокусироваться на исследованиях и разработках в сфере искусственного интеллекта, квантовой информации, интегральных схем, жизни и здоровья, науки о мозге, селективного разведения, космонавтики, глубоководной разведки и глубинных недр земли.

Среди новых стратегических целей Поднебесной - экологическое "зеленое" развитие. На снимке: ветряные турбины подготавливаются к отправке в места назначения. Рудонг, провинция Цзянсу, Китай, 15 сентября 2021 года. Фото: EPA

Главное - защитить свои инновации

Но главный упор предполагается сделать на охрану интеллектуальной собственности. Так в 3-м номере журнала "Цюши" за 2021 год опубликована статья Си Цзиньпина под названием "Всесторонне усилить работу по защите прав на интеллектуальную собственность, придать инновациям жизненные силы, стимулировать построение новой модели развития". Во вступительной части статьи сказано: "Инновации - это главная движущая сила развития, защита прав интеллектуальной собственности - это защита инноваций.

Защита прав интеллектуальной собственности имеет прямое отношение к национальной безопасности. Только при условии строгой защиты прав на интеллектуальную собственность, возможна эффективная защита собственных исследований и разработок в области критически важных ключевых технологий, предотвращение и нейтрализация огромных рисков".

Председатель КНР Си Цзиньпин в сборнике из 72 статей объясняет принципы построения новой модели развития Китая

В статье подробно изложены предложения работы по следующим направлениям:

- Усилить высокоуровневое планирование работы по охране интеллектуальной собственности.

- Повысить уровень законодательного регулирования этой работы.

- Усилить всю цепочку защиты прав на интеллектуальную собственность, включая юридические, административные, экономические, технологические и социальные аспекты.

- Усовершенствовать все звенья охранной системы, включая надзорные функции, административное правоприменение, судебную защиту, арбитраж, саморегулирование, а также гражданскую порядочность.

- Углубить реформу системного механизма работы по защите интеллектуальной собственности.

Разработан и опубликован "План реализации судебной защиты прав интеллектуальной собственности в народных судах КНР" на 2021-2025 годы.

В соответствии с этим планом основные усилия будут направлены на усиление защиты интеллектуальной собственности, контроля над недобросовестной конкуренцией, повышение ответственности за нарушения, унификацию судебных стандартов правоприменения в отношении прав интеллектуальной собственности, развитие методов расследования и работы с доказательствами. Разрабатываются правила для работы с такими новыми типами кейсов, как искусственный интеллект, big data и тому подобное.

Таким образом, Китай выстраивает масштабную схему по охране интеллектуальной собственности, включающую облегчение нагрузки правообладателя по представлению доказательств, сокращение сроков рассмотрения дела, увеличение размеров компенсации, снижение размера судебных издержек.

План предусматривает реализацию реформы "три в одном", предполагающей дать судам средней ступени и выше право, рассматривая вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности, объединять судопроизводство по гражданским, административным и уголовным делам, а также разделять поток дел по категориям "простые" и "сложные".

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO): в 2020 году Китай занял 14-е место среди стран, включенных в глобальный инновационный индекс этого года. Фото: wipo.int

Особое внимание будет уделено проведению дистанционных судебных процессов по интеллектуальной собственности с использованием систем веб-конференций.

По информации портала Верховного народного суда КНР, в 2020 году суды по всей стране получили в общей сложности 525 618 дел об интеллектуальной собственности и закрыли 524 387 дел, что примерно на 10 процентов больше, чем в 2019 году.

Интересный факт: компенсация по делу о производственном секрете создания ванилина составила рекордные 159 миллионов юаней (24,58 миллиона долларов), что в Китае на текущий момент является самой крупной суммой компенсации по делу о нарушении коммерческой тайны. С момента начала пандемии в прошлом году судебные онлайн-слушания прошли более тысячи раз.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization), которая является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам интеллектуальной собственности, в 2020 году Китай занял 14-е место среди стран, включенных в список GII 2020 (GII - глобальный инновационный индекс, дающий оценку совокупной инновационной деятельности страны по 101 критерию). Но при этом, если рассматривать отдельные критерии, то Китай находится на первом месте в мире по количеству оформленных патентов на изобретения, а также по количеству полезных моделей промышленных образцов и зарегистрированных торговых марок.

Таким образом, вырисовывается образ новой парадигмы социально-экономического развития Китая. Можно даже сформулировать китайский рецепт построения новой экономической модели: на первом месте должно находиться стремление к справедливому распределению благ, дальнейшему улучшению условий жизни и благополучия народа. Для формирования новых точек роста при сохранении максимальной открытости экономики упор будет сделан на развитие внутреннего рынка и переход от темпов прироста к качеству. А главным драйвером новой модели должно стать инновационное развитие.