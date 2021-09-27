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27.09.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

В МВД фиксируют "замедление роста" числа IT-преступлений

Текст: Иван Петров
МВД России опубликовало криминальную статистику по итогам 8 месяцев текущего года. В полиции, проанализировав статистические данные о состоянии преступности в РФ в январе-августе 2021 года, пришли к выводу, что оперативная обстановка на территории страны остается стабильной. В целом за отчетный период было зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за 8 месяцев прошлого года. При этом уменьшилось число убийств и покушений на убийство - на 8,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 11,9%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заметно, по данным МВД, сократилось количество грабежей - сразу на 19%, разбоев - на 18,5%, квартирных краж - на 18,3%. А краж транспортных средств - и вовсе на 25,8%.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В январе-августе на 16,7% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. Кроме того, на 7,4% меньше преступлений было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. В состоянии наркотического опьянения - снижение на 9,1%.

В то же время, отметили в МВД, сохраняется "тенденция к повышению уровня безопасности в общественных местах". Так, на 7,2% уменьшилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов было зарегистрировано на 23,3% меньше грабежей, на 5,1% меньше краж, на 17,3% - разбойных нападений.

"В семейно-бытовой сфере отмечается сокращение на 4,3% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8,9% - причинения вреда здоровью средней тяжести и на 3,3% - легкого вреда здоровью", - говорится в статистике.

Немаловажно, что фиксируется замедление роста числа зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ранее этот показатель стабильно рос. "Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за 8 месяцев 2021 года - на 12,7%", - отметили в полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД

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