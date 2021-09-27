В МВД фиксируют "замедление роста" числа IT-преступлений

Заметно, по данным МВД, сократилось количество грабежей - сразу на 19%, разбоев - на 18,5%, квартирных краж - на 18,3%. А краж транспортных средств - и вовсе на 25,8%.

В январе-августе на 16,7% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. Кроме того, на 7,4% меньше преступлений было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения. В состоянии наркотического опьянения - снижение на 9,1%.

В то же время, отметили в МВД, сохраняется "тенденция к повышению уровня безопасности в общественных местах". Так, на 7,2% уменьшилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов было зарегистрировано на 23,3% меньше грабежей, на 5,1% меньше краж, на 17,3% - разбойных нападений.

"В семейно-бытовой сфере отмечается сокращение на 4,3% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8,9% - причинения вреда здоровью средней тяжести и на 3,3% - легкого вреда здоровью", - говорится в статистике.

Немаловажно, что фиксируется замедление роста числа зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ранее этот показатель стабильно рос. "Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за 8 месяцев 2021 года - на 12,7%", - отметили в полиции.