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27.09.2021 20:31
Рубрика: В мире

В Риме появилось "Место для объятий"

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Пандемия оставила неизгладимый отпечаток на экспрессивных итальянцах, которые по сей день вынуждены избегать тесных контактов и объятий. При всем том, что потребность в последних в значительной мере выросла.

Не так давно в Риме появился первый в мире уголок, где этот пробел можно восполнить - правда, за деньги. Первые робкие попытки вернуть людям радость общения с близкими были сделаны в самый разгар пандемии. Сразу в нескольких "домах отдыха" (так деликатно в Италии называют дома престарелых) были оборудованы так называемые "комнаты объятий", в которых пожилые люди благодаря занавескам из гибкого пластика и длинным перчаткам, могли не только увидеть своих родных и близких, но и прижаться к ним, не рискуя заразиться. По наблюдению медиков, посещение этих комнат стало отличным дополнением к лекарственной терапии.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Теперь в итальянской столице появилось коммерческое учреждение со странным на первый взгляд названием "Место для объятий" (Cuddle Place). За определенную плату здесь готовы приголубить любого. На одноименном сайте можно выбрать курс из 10, 15, 20, 30 и 45 объятий, в зависимости от потребности и жизненной ситуации. Сеансы длятся от получаса до двух часов, а их стоимость начинается от 60 евро.

Хотя за "обнимашки" приходится платить от 60 евро, экспрессивные итальянцы оставляют в соцсетях восторженные отзывы о "Месте для объятий"

Основатели центра и единственные его сотрудницы Энрика Скамбия и Лаура Нардини заверяют: их цель заключается вовсе не в банальном желании обогатиться на чужой "беде". Ими двигало желание создать инновационное место, где можно вновь обрести душевный покой и равновесие "за счет принципиально нового коммуникационного подхода". Для пущей убедительности Скамбия и Нардини ссылаются на многочисленные научные исследования, утверждающие, что именно объятия помогают людям снять эмоциональное напряжение, а также почувствовать себя более защищенными и нужными.

Cеансы в том числе рекомендованы людям, переживающим тяжелую жизненную ситуацию, такую, как, например, развод или потерю близкого человека. Судя по восторженным отзывам клиентов, которые размещены в социальных сетях "Места для объятий", они вполне довольны результатом и рассчитывают на долгосрочный эффект.

Как вам это?

Владимир Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор МГПУ

Итальянский опыт - это как наши "Места для поцелуев" в кинотеатрах. Только время сильно изменилось.

И куда потом после этих "обнимашек" за деньги люди пойдут, получив на миг утешение? На улицу разносить ковид, даже если они привиты? Дело даже не в сервисе за 60 евро, который не по карману среднестатистическому россиянину. И не в прагматизме (на грани цинизма) европейской культуры. И даже не в почти всегда симпатичном нам итальянском менталитете, взрывном темпераменте и тяге к тактильности. Дело как в раз в тех общечеловеческих маркерах, которые, как ни крути, а расставлять надо. И они, пусть с трудом, но выстраиваются. Разве каждый из нас не ловил себя на том, что раньше он легко подавал руку, когда здоровался, а то и обнимался, а теперь ограничивается деликатным кивком головы? Но улыбается-то пошире. И за сдержанность глазами извиняется перед собеседником дольше, чем надо. И так и надо. Это нормальный инстинкт самосохранения, и личного, и нас, как человеческого вида.

Разумеется, без ласки никто, особенно дети, не может. Без нее деформируется личность. Так и будьте ласковы с теми, с кем близки и кому доверяете. А широким контактам и общению надо искать вербальную замену. И для того, чтобы людей не заражать инфекцией, и для того, чтобы нечаянно не инфицировать никого "короной" хамства.

На мой взгляд, агрессии в интернете, как и сетевому одиночеству, например, может противостоять "Директория душевных разговоров". Это у нас в стране придуманный межвузовский проект, и он уже хоть и робко, но теснит сетевую вседозволенность. И это признак желания людей сохранить свое духовное здоровье. Итальянские "Места для объятий" - тоже поиск такого здоровья. Но хотелось, чтобы это было без блажи и попыток на этом заработать. Потом, я думаю, весь этот опыт поиска отомрет. Это выдох ковидной эпохи.

Подготовил Владимир Емельяненко

В мире Европа Италия

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