В России изменят систему стратегического планирования

Систему стратегического планирования нужно развивать на качественно новой основе, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое прошло в формате видеоконференции.

Меры совершенствования связаны и с национальной безопасностью, и с перспективами развития. "Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей", - подчеркнул Владимир Путин. Прежде всего это сбережение народа, укрепление здоровья и улучшение качества жизни, охрана традиционных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И, конечно, надежная защита от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета.

Сейчас главные документы стратегического планирования - Стратегия национальной безопасности РФ и указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Также есть значительное число долгосрочных программ и планов. Но нет комплексного подхода. Ряд документов - прежде всего на региональном и муниципальном уровнях - не согласуется по целям и срокам, не всегда удается наладить межведомственное взаимодействие. "Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе", - поставил задачу Путин. Но "не слепо копировать прежние методики", а вырабатывать и применять современные практики и подходы, в том числе адаптировать к российским условиям и использовать лучший зарубежный опыт как государств, так и компаний.

Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе

Нужна сбалансированная, единая и целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей, подчеркнул президент. И решению этих задач должны послужить Основы государственной политики в сфере стратегического планирования, проект которых вчера и обсуждался. Документ будет доработан и представлен на утверждение президенту в ноябре.

Путин назвал пять принципиальных задач. Первая - оптимизировать количество принимаемых документов, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях, и четко увязать их с федеральными. Вторая - обеспечить согласованность стратегического планирования и бюджетного процесса. Нужна концентрация ресурсов на ключевых направлениях. При формировании бюджетов национальные цели в области социально-экономического развития и национальной безопасности должны быть приоритетом. Третья задача - повышение уровня информационно-аналитического обеспечения. Четвертая - более эффективный контроль и мониторинг. При этом должны сразу предлагаться решения по исправлению положения. Пятая задача касается быстрой корректировки и донастройки планов и программ. Путин привел в пример пандемию, которая привела к ограничениям, закрытию границ и снижению деловой активности. Россия быстро и эффективно реализовала принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан. Но нужно не "ручное управление", а алгоритм действий в автоматическом режиме.