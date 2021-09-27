В России вводится электронный сертификат

Граждане с инвалидностью теперь смогут приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Специально под него была разработана и запущена новая платежная система, к которой с 27 сентября могут подключаться банки и продавцы. Закон об этом сегодня вступает в силу, рассказали в Минтруде.

В дальнейшем перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести по электронному сертификату, будет расширяться. Сам он представляет собой запись, регистрируемую в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), под которую федеральным казначейством резервируется определенная сумма в федеральном бюджете. Она привязывается к обычной банковской карте "МИР", но потратить эти деньги человек может только на ту категорию товаров, на которую выдан электронный сертификат. То есть, люди с инвалидностью смогут купить на них лишь те изделия, которые рекомендованы им в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Оплата поступит продавцу напрямую, как при обычной покупке с помощью банковской карты. Расплатиться таким образом можно будет лишь в тех в точках продаж, которые поддерживают электронный сертификат как платежный инструмент. Подключение к нему для продавцов технических средств реабилитации уже открыто.

"Все технологические условия для того, чтобы коммерческий сектор мог воспользоваться новым удобным сервисом и обеспечить своих потребителей возможностью получать господдержку при приобретении технических средств реабилитации - созданы", - говорит заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.

Он подчеркнул, что внедрение электронного сертификата позволит производителям и поставщикам средств реабилитации участвовать в госпрограммах обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации без конкурсных процедур. По его словам, определять поставщика конкретного изделия будет сам гражданин, направляя этому продавцу закрепленные за его электронным сертификатом средства.

При этом подключение торговых точек к новой платежной системе зависит от того, как скоро банки-эквайеры, которые обрабатывают клиентские платежи, начнут поддерживать систему электронного сертификата. С учетом предварительно озвученных банками сроков, первый этап подключения завершится до начала декабря.

Оформить электронный сертификат можно будет в местных органах соцзащиты. В Минтруде обратили внимание, что перед этим стоит ознакомиться с перечнем уже доступных по нему технических средств реабилитации в каталоге, который формирует Фонд социального страхования. В нем будут представлены фотографии изделий, описание и магазины, где их можно приобрести с помощью электронного сертификата. Каталог будет пополняться по мере подключения торговых точек.