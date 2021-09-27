В Рыбном союзе рассказали, когда снизятся цены на красную икру

По его словам, снижение стоимости обусловлено тем, что сейчас добыча икры превышает показатели прошлого года, при этом покупательская способность остается на прежнем уровне.

По прогнозам Рыбного союза, с учетом наценки сетей к Новому году икра горбуши будет стоить в среднем 4200 рублей за килограмм, икра кеты - 5600 рублей, икра нерки - 5200 рублей.

На фоне плохой лососевой путины в прошлом году цены на красную икру весной достигли 10-летнего максимума - до 4,7 тысяч рублей за килограмм, то есть на 30% больше, чем годом раньше. По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, внутреннее потребление красной икры составляет 14-18 тысяч тонн. А при хорошей путине в этом году можно будет произвести 20-22 тысяч тонн икры. При этом экспортируем мы только 10% красной икры.