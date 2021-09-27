В Рыбном союзе рассказали, когда снизятся цены на красную икру

Новости

Президент Южной Кореи заявил о необходимости запрета на поедание собак 12:37
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов 12:36
Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 12:35
В Мосгордуме поддержали увеличение штрафов для водителей за нарушение тишины 12:18
Шахназаров: Кирилл Разлогов олицетворял фигуру кинокритика 12:18
Вулкан на острове Пальма прекратил извергать лаву 12:04
Майкл С. Холл рассказал о Декстере перед стартом продолжения 11:58
Эксперт оценил перспективы "российского TikTok" 11:48
Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года 11:38
Один человек погиб в результате землетрясения на Крите 11:22
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8 11:19
"Дюна" Дени Вильнева вновь возглавила российский прокат 11:17
Как студенты и сотрудники пермского вуза помогали пострадавшим при стрельбе 11:11
На Кубани соберут амфоры с помощью искусственного интеллекта 10:56
Умер "крестный отец" Шварценеггера и Сталлоне Бобби Зарем 10:55
ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже 10:51
Володин: Попытки вмешательства в дела России будут постоянными 10:37
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года 10:34
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии 10:30
Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке 10:23
Жителей Воронежа будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте 10:21
В Перми возобновил работу вуз, где произошла стрельба 10:18
Вучич: Если НАТО не отреагирует на ситуацию в Косово, это сделает Сербия 10:09
Новые средства преодоления минных полей создали в России 09:51
Крым с начала года посетили более восьми миллионов туристов 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 11:57
Рубрика: Экономика

В Рыбном союзе рассказали, когда снизятся цены на красную икру

Текст: Матвей Линник
Цены на красную икру к Новому году будут не выше, чем в прошлом году, а может и ниже текущих уровней. Об этом агентству "Прайм" рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, снижение стоимости обусловлено тем, что сейчас добыча икры превышает показатели прошлого года, при этом покупательская способность остается на прежнем уровне.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
В России проверят цены на красную икру

По прогнозам Рыбного союза, с учетом наценки сетей к Новому году икра горбуши будет стоить в среднем 4200 рублей за килограмм, икра кеты - 5600 рублей, икра нерки - 5200 рублей.

На фоне плохой лососевой путины в прошлом году цены на красную икру весной достигли 10-летнего максимума - до 4,7 тысяч рублей за килограмм, то есть на 30% больше, чем годом раньше. По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, внутреннее потребление красной икры составляет 14-18 тысяч тонн. А при хорошей путине в этом году можно будет произвести 20-22 тысяч тонн икры. При этом экспортируем мы только 10% красной икры.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года
Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение
Почти половина россиян выразила готовность переехать в новые города Сибири
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить